Non il velluto e nemmeno la pelle ma è questo il caldo tessuto da scegliere per il nostro divano.

Il divano è il cuore avvolgente per eccellenza della nostra casa, dove lasciarsi sprofondare quando si è stanchi e dopo i pasti. Magari con accanto una lampada da lettura e di fronte il televisore, una volta seduti sul divano non ci si vorrebbe alzare più. Lo sa bene chi, prima di alzarsi per andare a letto, deve prendersi un po’ di tempo per trovare l’energia sufficiente per farlo.

Per questo motivo è importantissimo scegliere non solo il modello più comodo, ma anche il tessuto più piacevole al contatto con la pelle.

Nella stagione invernale 2021 2022 c’è un tessuto che spopola perché è confortevole, morbido e raffinato e non è il velluto né la pelle.

Due classici tessuti per il divano sono la pelle e il velluto, molto diversi tra loro, ma entrambi morbidi e piacevoli. Tuttavia, c’è un altro tessuto soffice e avvolgente dal pelo lungo e arricciato: il bouclé.

Il bouclé, o boucle dal francese che significa ricciolo, è un tessuto di lana dalla trama a boccoli ondulati distanziati tra loro in modo regolare. Alcune varianti del bouclé prevedono l’utilizzo non solo della lana, ma anche di cotone, poliestere o altri materiali.

Caldo e pesante, questo tessuto è perfetto per creare un’atmosfera accogliente nella zona living per noi e per gli ospiti. Senza contare che dà un tocco di eleganza alla stanza, soprattutto se abbinato correttamente al resto dell’arredamento.

Come abbinare il bouclé con l’arredamento del soggiorno

Il tessuto bouclé si trova spesso in nuance chiare come crema e avorio, quindi attenzione a scegliere attentamente gli altri colori della stanza. Per le pareti, non il bianco neve ma è questo il colore di tendenza che le esalta creando un’atmosfera rilassante e raffinata.

Con gli altri arredi del soggiorno si può giocare con i colori, come il marrone scuro o chiaro, e con i materiali. Con il legno si va sempre sul sicuro, ma si può optare anche per mobili in metallo nero in stile minimal.

Per un effetto davvero elegante e curato, seguire questi semplici consigli di interior design per scegliere e sistemare le piante giocando con gli spazi e le dimensioni.

Se col tempo si accumulano pelucchi e capelli sul divano in bouclé, ecco 3 trucchi casalinghi super economici da applicare per eliminarli velocemente.