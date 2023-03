Patrimoni UNESCO in Italia: ecco la Regione che ne detiene di più. Davvero insospettabile!

L’Italia è il Paese al Mondo con più siti Patrimonio UNESCO. Ma qual è la Regione che ne contiene di più? Molti penseranno alla Toscana o al Lazio. Eppure la vera risposta ti stupirà. Continua a leggere per scoprirlo!

L’Italia è uno dei Paesi più amati al Mondo. Ogni anno giungono migliaia di turisti per visitarne i suoi tesori artistici e le sue bellezze naturalistiche. Quando si parla di Italia, poi, gli stranieri spalancano gli occhi e cominciano subito ad immaginare i profumi delle nostre prelibatezze gastronomiche. Insomma, il Bel Paese offre davvero tanto a chi lo visita. Regala una vacanza a 5 stelle in tutti i sensi!

Chi ama l’arte, in Italia non ha che l’imbarazzo della scelta, tra monumenti e musei celebri. Basti solo citare il Colosseo e gli Uffizi.

I siti Patrimonio UNESCO in Italia e nel Mondo

Tra le varie bellezze italiane, molte rientrano nella lista dei siti Patrimonio UNESCO. Si tratta di quei posti rinomati e molto visitati per via della loro importanza, a livello storico o naturalistico. Per questo, tali luoghi vengono salvaguardati dall’UNESCO. L’UNESCO è l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura che elegge, come “proprio patrimonio” tutti quei luoghi ritenuti così importanti da avere un valore universale.

A livello mondiale, il podio è occupato dalla nostra Italia, dove si contano ben 58 siti Patrimonio UNESCO. Seguono la Cina con 56 beni e la Germania con 50. Alcuni Patrimoni UNESCO italiani sono la città di Verona, la Costiera Amalfitana, il centro storico di Napoli. E poi ancora i portici di Bologna, il centro storico di Roma, Piazza dei Miracoli e Pisa, le Dolomiti e Matera.

Patrimoni UNESCO in Italia: ecco la Regione che ne detiene più di tutte

Come abbiamo visto, l’Italia detiene la medaglia d’oro in fatto di siti Patrimonio UNESCO a livello mondiale. Ma, al suo interno, qual è la Regione che primeggia fra tutte? Molti penseranno al Lazio, con Roma Capitale. Altri la Toscana, pensando ai musei e alle eccellenze artistiche di Firenze e Pisa. Eppure, il primo posto va ad una Regione del Nord e, precisamente, alla Lombardia. Proprio in Lombardia, infatti, si trovano 11 siti Patrimonio UNESCO. Andiamo a scoprirli nel dettaglio.

Le incisioni rupestri in Val Camonica e i villaggi palafitticoli preistorici dell’Arco Alpino, costruiti in zone umide inglobate dalle torbiere. Le mura di Bergamo Alta poi e il monastero di Santa Giulia a Brescia. Nel capoluogo, ancora, l’Ultima Cena di Da Vinci all’interno della Basilica di Santa Maria delle Grazie. Verso il confine svizzero, ricordiamo il Monte San Giorgio e il Bernina Express della Ferrovia Retica, meglio noto come “il trenino rosso del Bernina”.

Altri siti Patrimonio UNESCO in Lombardia

Patrimoni UNESCO in Italia: ecco la Regione che ne detiene il maggior numero. Continuiamo allora l’elenco dei siti UNESCO in Lombardia, ricordando Mantova e Sabbioneta ed il villaggio operaio di Crespi d’Adda. A livello immateriale, il “saper fare” liutario cremonese. Ed infine i 9 Sacri Monti prealpini (Varallo, Orta, Crea, Oropa, Varese, Ghiffa, Ossuccio, Valperga e Domodossola).

