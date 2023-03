Il programma Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, fa sempre chiacchierare per le vicende amorose e gli intrighi dei protagonisti dei troni, ma vediamo cosa è accaduto nelle ultime puntate tra la dama Gemma e il cavaliere Silvio. Cosa succede tra Gemma e Silvio di Uomini e Donne e che fine ha fatto Pinuccia, ecco la verità.

Uomini e Donne è il programma pomeridiano di Maria De Filippi che riscuote un certo successo. Negli anni ha subito non poche trasformazioni, infatti nasce intorno al 1996 come un talk show dove discutere di varie problematiche. Il pubblico affrontava e commentava le storie che i protagonisti raccontavano e la versione attuale risale a più di 10 anni fa. Il format però è in continuo mutamento e propone sempre qualche novità di anno in anno. Ci sono dei personaggi che ormai sono nel parterre da molto tempo, come Gemma Galgani, una protagonista indiscussa del trono over. Appare nel programma nel 2010, cominciando questa esperienza un po’ in sordina. Tra frequentazioni varie, fidanzamenti tormentati o meno, non possiamo negare che le sue storie ed esterne non passano inosservate. Una dama davvero ricca di sfaccettature, in cerca di un amore romantico, una vera e propria sognatrice.

Trono over, ecco cosa succede tra Gemma e Silvio dii Uomini e Donne

L’ultimo pretendente di Gemma si chiama Silvio, un uomo pieno di vitalità, affascinante, passionale e senza peli sulla lingua, un vero tornado. Si è dichiarato subito per lei, più di un mese fa, affermando di essere fortemente attratto, perché possiede tutte le caratteristiche che cerca in una donna. Dopo i primi incontri, nonostante le cose sembrano andare molto bene, qualcosa turba la quiete apparente. Infatti, sembrerebbe che la bella torinese non apprezzi molto le avance e i complimenti “poco romantici” di Silvio, che le scatenano non poco imbarazzo. La dama vorrebbe vedere dei gesti più cavallereschi, insistendo sul fattore romanticismo.

Silvio non nasconde il forte interesse e l’attrazione, ma nell’ultima esterna trasmessa, comincia a mostrare un certo fastidio. Ma cosa succede tra Gemma e Silvio di Uomini e Donne? Il dubbio è se Gemma provi le sue stesse sensazioni e se sia realmente attratta, tanto da portare il cavaliere a fare un passo indietro, fino ad allontanarsi per qualche minuto dallo studio. Anche la padrona di casa, Maria, interviene, esortando i due a fare un ballo pacifico, che sembra funzioni. Quale sarà la prossima mossa? Tra i due comincerà una storia d’amore oppure no? Sicuramente in settimana avremo la risposta.

La dama di Vigevano innamorata di Alessandro

Sono passati circa 3 mesi dall’ultima apparizione di Pinuccia a Uomini e Donne. Tra lei ed Alessandro era nata una bella amicizia, ma forse la dama si aspettava qualcos’altro. Il cavaliere ha più volte chiarito la sua posizione, dichiarando che tra loro non sarebbe nata una storia d’amore, eppure non sono mancati scontri e gelosie. Dopo diverse scenate, però la donna non è più apparsa, probabilmente a causa di un atteggiamento alquanto insistente. Dalle ultime indiscrezioni il cavaliere sembra anche averla bloccata, anche se dispiaciuto e amareggiato. Non ci sono aggiornamenti neanche dai social, probabilmente la sua vita continua nella splendida Vigevano, circondata dall’amore dei familiari. Chissà se la rivedremo in tv!