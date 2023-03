Luca Daffrè da record a Uomini e Donne: ecco perché è diventato così famoso e tutti i programmi televisivi di cui ha fatto parte

Luca Daffrè è il nuovo tronista di Uomini e Donne che sta facendo scalpore per le migliaia di telefonate di ragazze che vogliono corteggiarlo. Forse non tutti sanno perché è diventato tanto famoso e qual è il suo percorso televisivo.

L’ultimo tronista in ordine cronologico della stagione 2022/2023 di Uomini e Donne è Luca Daffrè, nato a Trento nel 1995 che oggi vive della sua passione, fare il dj. Tuttavia, la sua carriera è iniziata da molto lontano e ha attraversato diversi programmi televisivi.

Ora vediamo un Luca Daffrè da record a Uomini e Donne con più di 1200 chiamate di ragazze pronte a corteggiarlo. Molti ne rimangono stupiti. Ma forse non sanno tutta la strada che il giovane ha fatto. Ricordiamo che, proprio per le sue numerose apparizioni televisive, non tutti erano felici di vederlo sul trono più ambito d’Italia, proprio per il suo essere “troppo conosciuto”.

Inoltre, c’è un altro aspetto da considerare, ovvero le sue amicizie con personaggi famosi del mondo dello spettacolo così come le sue storie d’amore del passato. Ma andiamo con ordine.

Luca Daffrè da record a Uomini e Donne: la carriera da modello e l’esordio in tv

Luca ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello sport, in particolare con il nuoto agonistico. Si è laureato in Scienze motorie e ha voluto trascorrere quasi un anno all’estero per una diversa esperienza di vita. Questa l’ha trovata in Australia.

Tornato in Italia, è diventato un modello, per Dolce & Gabbana e Armani tra gli altri, ma è con un programma in particolare che ha raggiunto la sua notorietà: si tratta di Temptation Island. Ormai 5 anni fa è apparso tra i tentatori del docu-reality con il suo caratteristico tatuaggio di un cervo su tutto il petto.

Questo elemento l’ha reso grande protagonista dei social che amavano fare ironia sulla figura del cervo con le corna e un programma di coppie che si mettevano alla prova a contatto con tentatori e tentatrici. Dopo questa prima esperienza è rimasto comunque nella squadra di Maria De Filippi ed è diventato corteggiatore di Uomini e Donne per ben due volte. La prima nel trono di Teresa Langella, la seconda nel trono di Angela Nasti.

Dopo qualche anno di assenza dalla tv, in cui si è comunque affermato come influencer, ha poi fatto il suo ingresso a L’Isola dei Famosi. In questa circostanza il giovane ha avuto modo di far conoscere tanti altri lati di sé tanto da guadagnarsi il secondo posto nel reality. Ma la sua notorietà non è dovuta solamente alla tv e al suo tatuaggio.

Amori e amicizie famose

Non dimentichiamoci che Luca è grande amico di Ignazio Moser e di Fedez, due figure molto importanti del mondo dello spettacolo. Inoltre, ha avuto delle relazioni con ragazze altrettanto famose. Una è stata con la modella Camilla Caimi.

Ha avuto un piccolo flirt con l’ex tronista ed ex gieffina Sophie Codegoni per poi avere una breve relazione con Oriana Marzoli, una delle attuali protagoniste del Grande Fratello VIP. Riuscirà, nel poco tempo che rimane alla conclusione del programma di Maria De Filippi, a trovare davvero una ragazza come piace a lui?