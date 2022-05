Di sole statistiche non si vive, diceva quello, ma le statistiche sono importantissime in molti campi. Non ne fa eccezione la medicina, anzi, che, proprio grazie ai numeri riesce a trovare quelle risposte che molti di noi cercano. Parlare infatti di percentuali, in aumento o in calo, di determinate malattie ha sempre il suo perché. C’è addirittura chi utilizza i numeri per creare il panico e andare alla ricerca della notizia sensazionale. Ma i numeri che vedremo invece in questo articolo, si riferiscono a una malattia che sta aumentando anche tra gli italiani, ma che potrebbe trovare dei nemici implacabili proprio nelle nostre abitudini. Come riporta anche questo importante studio italiano.

Tante le cause dell’esplosione di questa malattia

Ricorda la scienza e lo sottolinea con l’evidenziatore che il diabete di tipo 2, anche il più comune, è una malattia che dipende da molti fattori. Non usiamo in questo caso il condizionale, ma il presente, perché la scienza ricorda che sarebbero tante le cause che scatenano l’esplosione del diabete di tipo 2:

predisposizione genetica;

obesità e sovrappeso;

alimentazione sbagliata e troppo ricca di grassi e zuccheri;

eccessiva sedentarietà;

iperglicemia;

disfunzioni metaboliche;

ipertensione arteriosa.

Attività sportiva e dieta equilibrata potrebbero essere i veri nemici e i nostri alleati di questa odiosa malattia che sta avanzando implacabile anche in Italia colpendo tutte le età

Le ultime statistiche ufficiali sull’aumento degli italiani diabetici si riferiscono alla fine del 2021, ma sono estremamente preoccupanti: secondo le famose statistiche ufficiali fornite dagli istituti sanitari, in poco meno di vent’anni i diabetici italiani sarebbero più che raddoppiati.

Cifre davvero importanti, che hanno portato la percentuale di connazionali che ne soffrono quasi al 6%. In linea con quanto accade anche nel resto dell’Europa. Ogni anno, nel nostro Paese morirebbero fra le 25.000 e le 30.000 persone proprio a causa del diabete. E, attenzione che la fascia di età è compresa tra i 20 e gli 80 anni. Coinvolti, quindi anche i giovani.

Perché è importante fare sport e mangiare bene contro il diabete

Attività sportiva e dieta equilibrata, come ricorda sempre lo studio di cui sopra, contribuirebbe in maniera importante a ridurre i livelli della pressione arteriosa. Migliorando inoltre la sensibilità dell’organismo all’insulina e regolando i livelli di glicemia, sport e dieta equilibrata sarebbero veri e propri alleati della nostra salute. Soprattutto lo sforzo fisico, che secondo i ricercatori, stimolerebbe il trasferimento del glucosio dal sangue alle cellule muscolari. Senza considerare che l’attività fisica e sportiva regolare contribuirebbero a eliminare grassi e tossine, cercando di mantenerci in peso forma ed allontanando la tanto temuta e pericolosa obesità.

