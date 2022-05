Ci eravamo lasciati settimana scorsa con la seguente conclusione la chiusura di venerdì potrebbe avere un brutto impatto sull’andamento dei mercati americani. Purtroppo tutto la settimana si è sviluppata in tal senso con la chiusura di venerdì che ha dato il colpo di grazia alle speranze dei rialzisti. Ma se la discesa dei mercati azionari a Wall Street sembra inarrestabile, fin dove si potrebbe spingere il ribasso?

Prima di andare a occuparci del breve e medio periodo diamo un’occhiata all’impatto che potrebbe avere la chiusura mensile di aprile sul’andamento delle quotazioni del Dow Jones.

Come si vede dal grafico mensile, la chiusura è stata inferiore all’importantissimo supporto in area 34.300. Questo livello per tutto il 2021 ha frenato la discesa delle quotazioni e solo poche volte è stato violato al ribasso in chiusura di time frame. In questi casi il mese successivo c’è stato un immediato recupero delle quotazioni.

Per il futuro di lungo periodo del Dow Jones, quindi, sarà importantissima la chiusura di maggio.

Prima di affrontare il discorso dei futuri possibili scenari, facciamo il punto sul confronto tra il frattale previsionale di ProiezionidiBorsa e l’andamento delle quotazioni del Dow Jones.

Come si vede dal grafico riportato qui di seguito nelle prossime settimane dovrebbe continuare il ribasso che si protrarrà anche per i prossimi mesi. Sarà interessante vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.

La discesa dei mercati azionari a Wall Street sembra inarrestabile, fin dove si potrebbe spingere il ribasso secondo l’analisi grafica?

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 29 aprile a quota 32.977,21, in ribasso del 2,77% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso del 2,47%.

Time frame giornaliero

Niente di nuovo su questo time frame che vede le quotazioni continuare le quotazioni continuare nella loro discesa e che hanno raggiunto il II obiettivo di prezzo in area 32.953,20. A questo punto il Dow Jones potrebbe andare a raggiungere il suo III obiettivo di prezzo in area 31.683.70.

Anche se tutto sembra favorire una continuazione della discesa, notiamo come la chiusura di venerdì è stata superiore all’importante supporto in area 32.953,20. Un buon indizio che va combinato col fatto che a marzo questo livello di prezzo è riuscito a frenare la discesa delle quotazioni e a farle ripartire al rialzo.

Ovviamente una chiusura giornaliera inferiore a 32.953,20 potrebbe aprire le porte al completamento della proiezione ribassista.

Time frame settimanale

Per la quinta settimana consecutiva il Dow Jones chiude al ribasso.

A questo punto, quindi, le quotazioni potrebbero dirigersi verso l’obiettivo successivo in area 31.835. La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 29.277.

Un’eventuale immediata ripartenza al rialzo potrebbe spingere le quotazioni del Dow Jones verso gli obiettivi indicati in figura dalla linea tratteggiata.

