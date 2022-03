Nonostante gli eccezionali risultati ottenuti dalla ricerca scientifica, c’è un tumore maledetto che ancora sfida i nostri ricercatori. È quello che colpisce il pancreas, ghiandola fondamentale nell’attività quotidiana di smaltimento di ciò che mangiamo. Secondo le ultime statistiche del 2021, purtroppo i tumori che colpiscono il pancreas anche in Italia sono in aumento. A livello europeo, la scienza stima che potrebbero morire ogni anno 100.000 persone colpite dalla malattia di questa importantissima ghiandola. A livello italiano, nella classifica dei tumori più mortali, quello al pancreas rimane purtroppo sul podio, al terzo posto.

Davanti solo quello al polmone e al colon. Purtroppo, in 7 casi su 10 al momento della diagnosi, non si sopravviverebbe più di un anno. Ecco, perché dovremmo quotidianamente prenderci cura anche di questa ghiandola a tavola. Ricordando che non esistono cibi antitumorali, ma quelli che aiuterebbero il fisico a rimanere maggiormente in salute, sì.

Una delle verdure più amate dalle nostre nonne

Come ricordano medici e nutrizionisti, il sedano sarebbe una di quelle verdure potenzialmente alleate anche del pancreas. Grazie alla sua ricchezza di acqua, vitamine e fibre, il sedano sarebbe in grado di svolgere delle ottime funzioni depurative. Le nostre nonne lo mettevano praticamente in ogni piatto, anche se, a onore del vero, dovremmo consumarlo crudo per godere di tutte le sue virtù diuretiche e disintossicanti.

Il tumore al pancreas è uno dei più terribili e fulminanti ma questi 3 alimenti benefici potrebbero aiutare questa ghiandola a rimanere in salute

Non è una scoperta che cavoli e broccoli facciano bene alla salute. Sono diventati negli anni dei simboli della prevenzione e della lotta ai tumori. Tutti i loro nutrienti e gli antiossidanti che li arricchiscono farebbero bene anche al pancreas. Stessa azione depurativa del sedano, con l’aggiunta del sulforafano, sostanza in grado di aiutare l’organismo a difendersi meglio dagli attacchi esterni.

Quanti benefici in questa erba aromatica

Il tumore al pancreas è uno dei più terribili e fulminanti e avrebbe un nemico nell’origano. Non lo combatte, sia chiaro, ma come ricorda la scienza, l’origano con tutti i suoi potenti nutrienti sarebbe un incredibile alleato della nostra salute. Assunto regolarmente, farebbe bene al cuore, ma anche al fegato, all’intestino e proprio al pancreas.

