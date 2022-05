Di tanto in tanto viene commesso l’errore di pensare che se una cosa non è strabordante di condimenti questa non sarà buona da mangiare. In realtà, a meno che i condimenti in questione non abbiano un senso nel piatto, dovremmo diffidare di cibi troppo grassi e conditi. Questo non solo per un aspetto legato alla salute, ma anche perché se un alimento necessita di essere ricoperto di burro o formaggio, forse la sua qualità non è delle migliori.

Ecco perché sarebbe importante valorizzare i sapori della materia prima, e non coprirli, prediligendo ingredienti di qualità.

Questo è un discorso che vale in particolar modo per le verdure con le quali realizzeremo una deliziosa ricetta dal gusto orientale.

Inoltre, per fare scorta di fibre, utilizzeremo un tipo di pasta digeribile anche per gli intolleranti al glutine, ovvero il grano saraceno.

Ingredienti e preparazione

Questa ricetta dalle tinte orientali è un’ottima soluzione per un pranzo o una cena light da mangiare anche in pausa pranzo al lavoro.

Per realizzare questo sfizioso piatto abbiamo bisogno di:

pasta di grano saraceno;

carote;

germogli di soia;

verza;

salsa di soia;

salsa teriyaki;

salsa yakisoba;

olio di semi;

arachidi.

La preparazione è semplicissima e davvero veloce e questo rende la ricetta ancora più accattivante.

Tagliamo a rondelle le carote con un coltello ben affilato o, in alternativa, possiamo utilizzare una mandolina per un taglio più regolare. Procediamo allo stesso modo a tagliare il cavolo verza, anche se, sarebbe ancora meglio utilizzare del pak choi.

Una volta tagliate le verdure procederemo a cuocerle in olio di semi spadellandole rapidamente per qualche minuto. Nel frattempo metteremo a lessare la pasta in acqua bollente per il tempo richiesto.

Ecco un semplicissimo piatto stracolmo di verdure e fibre per un pranzo o una cena leggeri

A questo punto, aggiungeremo nella padella con le verdure anche i germogli di soia e le salse viste in precedenza. Quando la pasta sarà pronta scoliamola direttamente nella padella e amalgamiamo accuratamente fin quando la pasta non sarà lucida e brillante.

Al termine della cottura uniremo anche le arachidi che possiamo scegliere di lasciare intere oppure tritate. A piacere, possiamo terminare il piatto con una spolverata di erba cipollina.

Ecco un semplicissimo piatto da preparare in pochi minuti e mangiare con gusto.

