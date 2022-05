Attivi 36 annunci lavorativi rivolti anche a diplomati senza esperienza per questa grande catena italiana

L’accessibilità dei requisiti è la chiave dei 36 annunci di lavoro che andremo a presentare di seguito. Si ricercano candidati a vari livelli di carriera e di tutte le età, sia con diploma che laurea. Per molti di questi non è richiesto il possesso di esperienza pregressa nel ruolo. In questi casi, le risorse assunte riceveranno una formazione apposita per lo svolgimento di tutte le mansioni previste.

Sempre in tema lavoro, ricordiamo che Poste Italiane e Swatch sono tuttora alla ricerca di candidati per più profili lavorativi.

Le offerte più accessibili

Sono in tutto attivi 36 annunci lavorativi per la grande catena di supermercati Esselunga. Fra i più accessibili per requisiti, presentiamo quelli relativi al profilo di “Addetto alla vendita/cassiere”. La risorsa selezionata si occuperà di offrire assistenza alla clientela, esporre i prodotti per la vendita e osservare gli standard di sicurezza del reparto.

Si ricercano candidati in possesso del diploma di scuola media superiore, anche senza esperienza, e di specifiche caratteristiche. Queste sono orientamento al cliente, precisione e velocità, flessibilità oraria e attitudine al lavoro in team.

Anche per il ruolo di “Addetto alla logistica” basta il possesso del diploma di scuola superiore quinquennale come titolo di studio. I candidati selezionati si occuperanno di verificare la corretta ricezione degli ordini effettuati e di inserire le informazioni all’interno del sistema informatizzato. Si richiedono attitudine al lavoro di squadra, precisione, flessibilità, disponibilità a lavorare su turni e residenza o domicilio vicino alla sede di lavoro.

Esselunga offre, inoltre, stage formativi per diverse aree. Prendiamo, ad esempio, l’annuncio per “Stage Internal Audit”. Le risorse selezionate, affiancate da colleghi esperti, si occuperanno di svolgere attività di risk assessment e audit sui diversi processi aziendali. Requisiti essenziali sono la laurea magistrale in economia aziendale o economia e commercio, una buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office. Seguono competenze base di contabilità, buone capacità relazionali e organizzative e precisione.

La lista completa contenente i 36 annunci lavorativi disponibili in Esselunga è disponibile sulla piattaforma ufficiale dedicata alle carriere. Attraverso i filtri di ricerca per ruolo, regione e tipo di contratto potremo restringere il campo di visualizzazione alle offerte di interesse. Cliccando su ciascun annuncio avremo la possibilità di scoprire i dettagli e le istruzioni per inviare candidatura.

