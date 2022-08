Circa 1.750 le assunzioni di giovani in questa famosa banca italiana

Sono tantissimi i giovani in cerca di un lavoro. La disoccupazione è ancora elevata, in Italia, ma in modo particolare al Sud, nonostante parecchi incentivi da parte dello Stato, allo scopo di ridurla. Infatti, come sappiamo, il Governo è intervenuto per placare la crisi economica e sociale degli ultimi anni.

Non solo post pandemia, ma anche in seguito agli eventi che si sono susseguiti all’inizio dell’anno, questi aiuti sono stati apprezzati e molti hanno ottenuto i loro frutti. Oltre agli aiuti economici, c’è da dire che molte aziende hanno adottato delle nuove strategie, per aumentare i propri profitti.

Nuovi progetti e nuove priorità, però, sono possibili con la migliore squadra possibile. Ecco perché, quasi ogni giorno, vengono indetti nuovi concorsi pubblici. Per esempio, in arrivo vi saranno circa 14.000 posti per laureati e diplomati nella Pubblica Amministrazione. Un ottimo posto di lavoro, dunque, bandito per favorire questo settore di esperti e professionisti.

Dietro la logica dei concorsi pubblici e delle offerte di lavoro, ovviamente, c’è la crescita bilaterale, ossia quella degli impiegati e dell’ente. La stessa logica per la quale saranno circa 1.750 le assunzioni di giovani in questa famosa banca, di origini antichissime, risalente al 1472.

Monte Paschi di Siena

Il famoso istituto di credito, uno dei leader nel Bel Paese, è alla ricerca di nuovo personale, da inserire nel proprio organico, in seguito a un accordo sindacale. Il nuovo Piano Industriale, dal 2022 al 2026, ha previsto il ricambio generazionale, entro la fine di quest’anno.

In pratica, si darebbe la possibilità agli impiegati di andare in pensione prima del previsto e volontariamente. Di conseguenza, per affrontare le uscite, la banca sta reclutando nuovi soggetti, incentivando le uscite, per lasciare spazio ai più giovani.

Figure ricercate

Certo che 1.750 posti sono tanti, per cui saranno diverse le figure professionali, ma sicuramente la maggior parte degli assunti saranno divisi nelle filiali della banca. In ogni caso, questo ricambio generazionale ha avuto come scopo anche quello di migliorare l’aspetto della digitalizzazione. Pertanto, probabilmente, vi sarà qualche profilo richiesto da inserire sul campo suddetto.

Circa 1.750 le assunzioni di giovani in questa famosa banca italiana

Inviamo la nostra domanda di partecipazione alla selezione, presso la sezione “Lavora con noi” del sito web della banca.

Alla candidatura dobbiamo allegare anche il nostro curriculum vitae. Inoltre, sempre sul sito, sarà possibile visionare ulteriori posizioni e figure richieste, nonché altre offerte di lavoro odierne e future.

