Nuove opportunità di lavoro arrivano dal noto marchio di orologi di fama internazionale Swatch. Tutte le offerte che proporremo di seguito riguardano le sedi e i punti vendita italiani. Non mancano, tuttavia, gli annunci di lavoro per l’estero, vista la presenza del Gruppo in oltre 50 Paesi del Mondo.

Sono disponibili più profili lavorativi, dall’annuncio per “Sales Assistant” a quello per “Store Manager” e molti altri. Molti di questi non richiedono un particolare titolo di studio e, pertanto, il possesso di licenza media, diploma o laurea non è indispensabile. Tuttavia, si preme su altre qualità e competenze che il candidato interessato deve necessariamente avere. Scopriamo di seguito quali e i ruoli che le richiedono.

Le posizioni aperte

Swatch cerca candidati per più profili. Fra i posti di lavoro disponibili notiamo quelli relativi al ruolo di “Sales Assistant” o “Addetto/a alle vendite”. Le risorse selezionate si occuperanno prevalentemente di rispondere alle esigenze della clientela, come nelle fasi di vendita o richiesta di assistenza. Per candidarsi è necessario il possesso di doti relazionali, flessibilità e orientamento commerciale. Chiudono il quadro una conoscenza approfondita della lingua inglese e un’esperienza nel ruolo, di 6 mesi o 1 anno in base alle richieste dell’annuncio selezionato. L’assunzione avverrà con contratto a tempo determinato e part-time di 20, 24 o 30 ore, sempre in base all’annuncio lavorativo.

Cerca candidati per più profili dai requisiti accessibili questa azienda di orologi svizzera di fama internazionale

Altro profilo ricercato è “Junior watchmaker”. La figura selezionata verrà inserita all’interno dei laboratori dell’azienda e si occuperà di svolgere alcuni interventi sugli orologi. In particolare, questi sono revisione e sostituzione del movimento, lucidatura e ripristino dell’impermeabilità.

Si ricercano candidati dotati di buone doti relazionali, predisposti al lavoro in gruppo e flessibili. Si richiede, inoltre, che questi abbiano ricevuto una formazione come orologiaio o, in alternativa, maturato un’esperienza pregressa nel ruolo. Anche in questo caso è necessaria una buona conoscenza della lingua inglese.

La lista completa delle offerte di lavoro per Swatch è disponibile sulla piattaforma ufficiale del marchio dedicata alle carriere. Attraverso i filtri di ricerca per Paese, città, posizione, tipo di occupazione e modalità d’assunzione potremo restringere il campo alle offerte di nostro interesse. All’interno di ogni annuncio troveremo l’opzione dedicata per inviare candidatura.

