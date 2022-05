Disponibili nuovi posti di lavoro in Poste Italiane, ecco quelli accessibili sia con il diploma che con la laurea

L’elenco delle posizioni aperte in Poste Italiane è stato di recente aggiornato con nuove opportunità di lavoro. I profili ricercati sono rivolti a candidati a vari livelli di carriera, non necessariamente in possesso di esperienza pregressa e con più titoli di studio. Infatti, per specifiche posizioni basta avere il diploma di scuola media superiore, oltre i restanti requisiti minimi per ricoprire il ruolo selezionato.

Anche Ferrovie dello Stato ha aperto le selezioni per oltre 40 annunci di lavoro, molti dei quali rivolti a candidati con diploma e senza esperienza.

Scopriamo le posizioni aperte

Sono ora disponibili nuovi posti di lavoro per 4 diversi profili lavorativi in Poste Italiane.

Il primo che andremo a presentare è “Figure di Front End”. Le risorse selezionate in questo ruolo si occuperanno di presidiare le attività di promozione e di vendita dei prodotti offerti dal Gruppo. L’assunzione avverrà con contratto a tempo determinato con possibilità di conversione a tempo indeterminato. Si ricercano candidati in possesso del diploma di scuola media superiore e, trattandosi di un’offerta di lavoro nella Provincia di Bolzano, del patentino di bilinguismo.

Poste Italiane ricerca anche per il ruolo “Contract Management – Ambito IT”. Coloro che verranno selezionati si occuperanno di monitorare le fasi di avanzamento del programma di trasformazione, ideare e progettare nuovi prodotti. Inoltre, gestire le relazioni con clienti e fornitori e i contratti, pianificando le esigenze future. I candidati interessati devono essere in possesso di lauree in ambito scientifico o ingegneristico, almeno 3 anni di esperienza e capacità di Project Manager. Seguono diversi altri requisiti riguardanti le conoscenze necessarie per lo svolgimento delle mansioni previste.

Se abbiamo conseguito da poco la laurea e cerchiamo delle opportunità lavorative senza requisito di esperienza, Poste Italiane ne offre una. Il Gruppo è alla ricerca di giovani brillanti da inserire nel programma di formazione per diventare consulenti finanziari. Per avere buone chance di assunzione, le risorse devono avere spiccate capacità comunicative e relazionali, tanta motivazione e un’ottima conoscenza del pacchetto Office.

Ricercati, inoltre, laureati con meno di 3 anni di esperienza per la funzione proprietaria “Digital, Technology & Operation”. Tantissimi gli ambiti della laurea conformi con i requisiti dell’annuncio, cui devono necessariamente seguire passione per il mondo IT, impegno e dedizione. Le risorse selezionate avranno un contratto a tempo indeterminato e godranno di un piano di crescita strutturato. Per scoprire tutti i dettagli sugli annunci di lavoro in Poste Italiane è disponibile la piattaforma ufficiale.

Per gli interessati a opportunità di lavoro all'estero, ricordiamo che sono disponibili 60 posti di lavoro accessibili a Lisbona con assunzione a tempo indeterminato.

