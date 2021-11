La chioma è uno degli elementi più importanti da curare per risultare sempre al meglio. Infatti il colore e il taglio giusto contribuiscono ad incorniciare il viso. Ci sono infatti vari parametri da valutare. Ad esempio esiste anche la formula matematica che determina la lunghezza di capelli perfetta per il proprio viso. La prima cosa di cui preoccuparsi è però la loro salute. Infatti si può avere uno styling perfetto, ma se risultano spenti e rovinati avremo comunque un’apparenza trascurata. Per questo motivo oggi spieghiamo uno degli step basilari per mantenerli sani e lucenti perché bisogna fare attenzione, tutti lo fanno ma questo modo di pettinarsi i capelli li rovina rendendoli sfibrati e stopposi. Vediamo insieme di che cosa stiamo parlando più nel dettaglio e invece qual è il metodo più corretto per farlo.

Quando ci si mette davanti allo specchio per districare i capelli il rischio è quello di prendere una qualsiasi spazzola e cominciare furiosamente ad utilizzarla dalla base alle lunghezze. Questo movimento è profondamente sbagliato perché rischia di strappare i nodi che di norma si formano nel corso della notte. Avere poca pazienza e tirare può, poi, spezzare le punte rendendo i capelli fragili e ulteriormente indomabili. Bisognerebbe invece prendere una sezione di ciocche alla volta e cominciare delicatamente a districarli da circa metà. Una volta che il pettine passerà fluidamente si può cominciare lentamente a salire e pettinare anche la parte più vicina al cuoio capelluto. All’ultima passata far scivolare la spazzola dalle radici fino al fondo. In questo modo distribuiremo la parte più sebacea anche fino alle punte, parte generalmente considerata più secca.

Altri consigli basilari per evitare di rovinarsi la testa

Inoltre consigliamo anche di non effettuare questa operazione sui capelli bagnati. Infatti, se zuppi di acqua, acquisiscono una maggiore elasticità e quindi tendono a rompersi più facilmente. È meglio tamponarli con un panno assorbente, preferibilmente in cotone e poi passarci le dita dentro per scioglierli il più dolcemente possibile. In alternativa è meglio spazzolarli appena prima di entrare in doccia. In questo modo eviteremo la creazione di un groviglio. Consigliamo poi a chi ha i capelli particolarmente grassi o secchi di affidarsi a prodotti specifici o a maschere fai da te. È infatti possibile dire addio per sempre alla forfora con un ingrediente che tutti abbiamo in cucina.

