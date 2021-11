Le città dovrebbero visitarsi tutte a piedi. Anche se l’offerta di bus turistici e di giri in carrozza è vasta e variegata, sembra ovvio ricordare che per conoscere una città dobbiamo camminare. Magari perdersi anche per le sue vie, per le sue piazze e per le contrade. Uscire dai classici giri turistici, non cercare quei paesaggi o quelle foto che abbiamo già visto fin troppe volte in cartolina è il modo migliore per stupirsi. Come in questo caso, in cui le parti più romantiche e caratteristiche sono al di fuori dei classici giri turistici. Ad ogni modo, il quotidiano inglese The Guardian ha stilato una classifica delle migliori città da visitare a piedi. In particolare, troviamo anche una città italiana tra quelle migliori da visitare a piedi secondo gli esperti.

Berlino ma poi eccoci in Italia

La prima città da visitare a piedi è Berlino. La capitale tedesca è unica perché è riuscita a sopravvivere alle distruzioni della Seconda Guerra Mondiale. Architetti e ingegneri l’hanno ricostruita e il Guardian consiglia il seguente ed insolito giro. Si parte dal quartiere Hansa, si passa per il Tiergarten e si finisce nei caffè di Alexanderplatz. Infine, un’ultima toccata e fuga all’ex aeroporto di Tempelhof che ora si presenta al Mondo come un grandissimo parco in cui fare picnic. Ma ecco che al secondo posto troviamo una città italiana, anzi diremmo noi di ProiezionidiBorsa irredenta, Trieste. Il capoluogo del Friuli Venezia Giulia ha trovato il gradimento degli esperti grazie ai suoi caffè e alla sua letteratura. Si parte infatti dal celebre Caffè degli Specchi e si arriva ad Opicina. Il filo conduttore del percorso è lo scrittore Joyce. Una leggenda vorrebbe che per scrivere il suo Ulisse James Joyce abbia trovato ispirazione proprio passeggiando per le vie della città. Si passa in Piazza Unità d’Italia, si prosegue nel Museo Revoltella e si finisce nel borgo Teresiano. Poi, si sale fino ad arrivare ad Opicina, villaggio celebre per trovarsi in una posizione ideale per guardare il Golfo di Trieste.

Al terzo posto troviamo Marsiglia, il capoluogo della regione francese della Provenza. Si parte dal porto vecchio e dai suoi lussuosissimi caffè ed hotel e si passa attraverso i ristoranti che stupiscono i clienti per la qualità del pesce che servono. Si continua camminando per il Panier, quartiere a forte immigrazione italiana e si finisce ad ammirare la Basilica di Nostra Signora della Guardia. Siamo nel punto più alto di Marsiglia, a ben 162 metri sul livello del mare.

