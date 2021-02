Ogni donna ha un’ossessione per la propria chioma. È una delle maggiori croci e delizie del genere femminile ed è oggetto di continui ripensamenti. Meglio una colorazione chiara o scura? Una texture riccia o liscia?

La formula matematica che determina la lunghezza di capelli perfetta per il proprio viso

Ma soprattutto un taglio corto o lungo? Oggi rispondiamo a questo questo. Spieghiamo, infatti, come applicare la formula matematica che determina la lunghezza di capelli perfetta per il proprio viso. Scopriamo insieme quale cifra è necessario conoscere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Il calcolo preciso

Esiste un modo molto preciso per poter calcolare se ci stia meglio un taglio corto oppure il capello fluente. Questo può essere messo in atto semplicemente munendosi di un comune righello e di una matita. Basterà posizionare quest’ultima in orizzontale sotto il livello del mento e poi porre il righello in verticale al di sotto del lobo dell’orecchio.

Il punto in cui questi due strumenti si incontrano sarà un numero. Se maggiore di 5 centimetri e mezzo bisognerà optare per il lungo, al contrario si deve preferire uno stile più minimal e pulito.

A chi dona il taglio corto

Ai visi ovali e allungati infatti dona maggiormente una lunghezza importante e preferibilmente voluminosa. L’ideale è variare da una misura “media” fino a una molto estesa. Via libera, dunque, ai long bob o ai carré. Al contrario un viso tondo, o comunque non troppo allungato, può osare molto di più. Anche lanciandosi in un pixie cut. O addirittura in una rasatura completa o parziale.

Oggi abbiamo spiegato, dunque, la formula matematica che determina la lunghezza di capelli perfetta per il proprio viso. Se desiderano scoprire altri metodi per farsi crescere i capelli, consigliamo di consultare questo link: “Il trucco che i parrucchieri non rivelano per fare crescere i capelli sani e forti”.