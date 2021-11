Le borse in pelle sono un grande classico della moda italiana, sia per uomo che per donna. La loro naturale eleganza le rende adatte alle occasioni più importanti, ma anche per la vita di tutti i giorni. In pochissimi però gli danno le cure necessarie per evitare che la pelle si rovini. Eppure, secondo gli esperti dovremmo dargli una veloce pulita almeno due volte l’anno. È proprio per questa nostra negligenza che la pelle perde lucentezza e si tinge di fastidiose macchie. Però, possiamo riavere le nostre borse in pelle come nuove con questa tecnica di pulizia creata dagli esperti e ingredienti naturali. Quindi, non avremo bisogno di costosi kit per la pulizia del pellame, spesso ciò di cui abbiamo bisogno si trova già in casa. Qui invece vedremo come utilizzare questi ingredienti per una pulizia delicata, esattamente come ci insegnano i nostri nonni.

Considerazioni preliminari su materiali e metodi

La pelle è un materiale naturale e come tale va pulito con attenzione e delicatezza. Questo è il solo modo per garantirne la lucentezza e prevenire la formazione delle macchie.

Prima di spiegare come procedere però, dobbiamo fare alcune considerazioni preliminari. Qualunque sia il metodo scelto per la pulizia, dobbiamo prima testarlo su una piccola zona della borsa poco visibile. Questo perché ogni pelle reagisce in modo diverso, soprattutto se lavorata e tinta artigianalmente.

Dobbiamo fare attenzione anche alla fase di asciugatura, che deve avvenire naturalmente senza l’esposizione diretta ai raggi del sole. Soprattutto, evitiamo di accelerare questo processo con stufe e asciugacapelli.

In ultimo, le tecniche variano in base alla lavorazione della pelle. Qui vedremo prima come pulire una borsa in pelle e poi in pelle scamosciata.

Borse in pelle come nuove con questa tecnica di pulizia creata dagli esperti e ingredienti naturali

Una delle tecniche consiste semplicemente nel passare uno straccio umido sulla superficie della borsa, strofinando delicatamente. Per rinvigorire la pelle possiamo anche usare latte detergente o della crema neutra per le mani. Intingiamo un batuffolo di cotone idrofilo raccogliendo una piccola quantità. Vedremo che la pelle diventerà subito più morbida, ma anche più pulita. Otterremo un risultato simile anche utilizzando un panno intento in una piccolissima quantità di vasellina.

Se la nostra borsa presenta già delle macchie, possiamo utilizzare il vapore. Facciamo bollire dell’acqua e Mettiamoci sopra la borsa per qualche minuto. Dopodiché grattiamo via la macchia agendo delicatamente con un panno assorbente.

Se la nostra borsa è in pelle scamosciata, i metodi sopracitati non sono adatti. Invece, spazzoliamo la settimanalmente con una spazzola, un pennello o uno spazzolino in fibre morbide.

