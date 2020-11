La maggior parte delle donne ama i capelli lunghi. Ma curarli spesso rappresenta una fatica. Per fortuna, però, ci sono dei metodi per facilitare questa cura. Ecco spiegato il trucco che i parrucchieri non rivelano per fare crescere i capelli sani e forti.

La “spuntatina” per ravvivare le punte

Qual è il trucco che i parrucchieri non rivelano per fare crescere i capelli sani e forti? Naturalmente spuntarli! L’ideale sarebbe tagliare appena appena una volta al mese o, al massimo, ogni tre.

Infatti, i capelli in generale crescono di 1 centimetro al mese. A meno che non si abbia un taglio corto e, quindi, si abbia un rinnovo del capello abbastanza costante, è necessario fare attenzione alle doppie punte.

Questo fenomeno si verifica per vari motivi: poca cura nella scelta dei prodotti o colpi di spazzola troppo energici. Più la chioma cresce, più le lunghezze diventano materiale morto e, quindi, fragile e difficile da gestire senza le dovute cure.

Per questo è necessario tagliare di qualche millimetro, costantemente, per poter rimuovere le parti più secche e rovinate in maniera costante. Il segreto, però, sta anche nel momento in cui procedere con questa operazione: l’ideale è farlo durante la luna piena o crescente. Da evitare assolutamente invece la fase in cui l’astro non è visibile. Durante la luna crescente è consigliabile tagliarli da mezzogiorno fino alle sei del pomeriggio, al contrario durante il plenilunio è meglio farlo fino a mezzogiorno.

In questo approfondimento abbiamo svelato, dunque, il trucco che i parrucchieri non rivelano per fare crescere i capelli sani e forti. Sul nostro sito sono presenti numerosi approfondimenti dedicati , in particolare, a come mantenere splendente la propria chioma senza troppi sforzi. Ad esempio, leggendo quest’articolo si scoprirà un utile rimedio di bellezza, di origine algerina, il kardoune, che previene le doppie punte.