In cucina abbiamo gli strumenti per andare sia in paradiso sia in inferno. Il paradiso, che qui proponiamo, non è un giardino incantato ma una piacevole sensazione di benessere al palato.

Allo stesso modo, niente fuoco eterno nel nostro inferno, solo qualche bruttissima intossicazione o polmonite. Strumenti comuni, ovvero ingredienti che troviamo in tutte le cucine degli italiani. Eh si, Noi di ProiezionidiBorsa cerchiamo sempre di proporre ricette con alimenti molto diffusi, come in questo approfondimento sulle patate di montagna.

Tuttavia, oggi vogliamo parlare di un uso sbagliato di un altro ingrediente molto “normale”. Ingrediente che usiamo spesso in forma grezza per creare delle pietanze che consumiamo davvero tutti i giorni. Attenzione, questo ingrediente comune se usato male causa gravissimi danni alla salute.

Farina cruda

La farina cruda è un ingrediente diffusissimo in qualsiasi ricetta che preveda una cottura successiva. Torte, paste, crepes, gnocchi, dolci in generale. Si parte sempre dalla farina cruda a cui associamo, in seguito, eventualmente acqua, uova, olio.

Il problema, tuttavia, risiede, appunto, proprio nella farina cruda. Dato che stiamo parlando di un prodotto semilavorato, è possibile che contenga dei batteri. In particolare, dobbiamo stare molto attenti all’E. Coli. Il batterio dell’E. Coli può contaminare il grano quando è ancora nel campo e restare, quindi, nella farina.

Batterio presente nell’intestino umano

Batterio presente nell’intestino degli esseri umani, può causare gravi intossicamenti negli adulti e pericolose polmoniti nei bambini. Per eliminarlo, basta una temperatura di 70 gradi per almeno cinque minuti. Quindi, nessun problema quando facciamo cuocere la nostra farina.

Quando, invece, ci tenta così tanto da cruda, corriamo un bel rischio. Il consiglio, quindi, è di evitare di assaggiare quella pasta cruda sul tagliere o quella crema della torta ancora cruda.

Ecco, dunque, perchè attenzione, questo ingrediente comune se usato male causa gravissimi danni alla salute.