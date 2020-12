Le piante che teniamo in casa possono svolgere svariate funzioni. Certamente, ciò che ci viene subito in mente, è l’aspetto estetico e sensoriale. Infatti, molti di noi, tengono le piante in casa per abbellire il soggiorno o semplicemente per avvicinarsi di più ad una natura che in città pare lontana.

Tuttavia, le piante possono essere dei validissimi alleati non solo della bellezza ma anche della nostra salute. Naturalmente lo sappiamo tutti che non dobbiamo esagerare nel tenere piante in casa, specialmente se viviamo in spazi piccoli.

Se, però, abbiamo il terribile vizio del fumo, la situazione si complica. Oltre a farci male da soli, corriamo il rischio di avere delle stanze che puzzano di fumo.

Noi fumatori non ce ne rendiamo conto, ma quell’odore permea tutti i nostri vestiti, i muri, i libri e sembra essere molto sgradevole. Le piante ci possono venire in aiuto: mai più odore di fumo in casa con questa pianta.

Una pianta che arriva dall’America centrale

Dal viaggio di Cristoforo Colombo in poi, dall’America sono arrivati tantissimi prodotti. Non solo patate, cioccolato e caffè ma anche tillandsia. Ecco, la tillandsia è proprio la pianta che ci interessa. Oltre a produrre un fiore bellissimo che varia dal rosa acceso al fucsia, questa pianta riesce a catturare le polveri dell’aria. Questa sua caratteristica ha stuzzicato la curiosità del botanico Luigi Brighigna. In particolare, sono state poste diverse tillandsie sulla circonvallazione di Firenze per ridurre lo smog. I risultati sono stati estremamente soddisfacenti. Di conseguenza, si è capito che questa pianta assorbe le polveri causate dalla combustione, quindi anche quelle del fumo. Certo, non deve essere una scusa per farci fumare di più però!

Mai più finestre aperte per far uscire il fumo quindi, ecco un’altra idea per risparmiare molto sul riscaldamento (approfondimento qui). Infatti, mai più odore di fumo in casa con questa pianta.