Gli italiani sono un popolo tradizionale e una delle loro intramontabili tradizioni è la colazione fatta con cappuccino e cornetto. È innegabile che la brioche è tra gli alimenti più consumati dagli italiani, ma siamo sicuri faccia bene abusarne? A un’attenta analisi dei suoi valori nutrizionali, è bene fare attenzione perché questa comunissima abitudine mattutina è tra le più dannose per la nostra salute. A renderla tanto pericolosa è l’alta percentuale di grassi e zuccheri presenti nel cornetto, che ne fanno uno dei pasti peggiori per iniziare la giornata.

Cornetto a colazione: sappiamo davvero quello che ingeriamo?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La maggior parte di noi ingerisce cornetti su cornetti, colazione dopo colazione, senza sapere realmente cosa sta immettendo nell’organismo. Non importa quale se sia ripieno alla marmellata, alla crema o al cioccolato, anche vuoto il cornetto è una bomba di ingiustificata di calorie. Tutti i cornetti vengono preparati con uova, farina, burro (o margarina) e spesso olio di palma e addirittura strutto. Questi ingredienti conferiscono a circa 40 grammi di cornetto (il peso medio di una porzione) fino a 200 calorie di apporto calorico. In più, i nutrienti ingeriti non sono affatto bilanciati. Le proteine sono del tutto assenti, mentre è elevatissima di grassi idrogenati, che alzano a dismisura il colesterolo cattivo, e di zuccheri, che danno una botta di insulina. Per queste ragioni, sarebbe bene evitare di mangiare il cornetto ad ogni colazione. Le conseguenze, nel tempo, potrebbero essere colesterolo LDL alto e grasso in eccesso.

Come bilanciare la nostra colazione

Abbiamo capito che se siamo avvezzi al cornetto a colazione dobbiamo fare attenzione perché questa comunissima abitudine mattutina è tra le più dannose per la nostra salute. Tuttavia non sarebbe giusto condannare la brioche in assoluto. A volte possiamo concederci questo piacere, se bilanciato con altri alimenti. Prima di tutto è meglio scegliere cornetti integrali, vuoti o ripieni con il miele (appurando che sia un miele di qualità). Dopodiché, anche se ci sembra un controsenso poiché mangiamo di più, è meglio affiancare al cornetto una fonte proteica e vitaminica. Uno yogurt, magari greco e magro, è perfetto al nostro scopo.

Approfondimento

Basta seguire quest’abitudine mattutina per far schizzare alle stelle metabolismo e attività cerebrale