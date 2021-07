Quando le temperature diventano sempre più calde e afose compaiono spesso sotto gli ombrelloni porzioni abbondanti di angurie e altri frutti. E soprattutto in estate può capitare di sostituire il pranzo con piatti di frutta mista comodi da trasportare e piacevoli al palato.

Volendo raggiungere il senso di sazietà mangiando solo frutta si rischia però di assumere notevoli quantità di fruttosio. E non bisogna certo pensare che lo zucchero presente nei frutti di stagione non sia dannoso o sia più salutare di quello raffinato che contiene saccarosio. Per quanto possa cambiare la materia prima, la composizione o il tipo di lavorazione si tratta pur sempre di molecole di zucchero. E tuttavia “È sorprendente come si può abbassare l’indice glicemico di pasta e assumere meno zuccheri della frutta con 3 semplici trucchi”.

Secondo le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità non si dovrebbero assumere più di 50 grammi, ossia 12 cucchiaini al giorno di zucchero. Esagerando nel consumo di zuccheri aggiunti presenti in tantissimi prodotti dell’industria alimentare si registrano aumento di peso e di disturbi cronici. Ma anche chi cerca di evitare i cibi di preparazione industriale deve comunque scegliere quale frutta e verdura mangiare con maggiore frequenza. Stando alle tabelle nutrizionali oltre al melone questi 5 frutti estivi hanno meno zuccheri contro glicemia, colesterolo e trigliceridi alti. Accade spesso invece il contrario per cui “Li mangiamo senza sapere che questi 5 frutti hanno più zucchero e un carico glicemico alto”.

A farla da padrone in estate sono meloni e angurie e in particolare il melone contiene poco meno di 7 grammi di zuccheri contro i 10 gr di una mela. Altro frutto estivo con soli 8,39 grammi di zucchero sono le pesche se si pensa che l’uva ne contiene quasi il doppio. Anche una porzione di ananas, che pure garantisce 1,4 grammi di fibre, contiene solo 9,16 grammi di zuccheri ossia poco più della metà dei fichi. Altrettanto poveri di zuccheri sono le fragole con 4,89 grammi e i pompelmi con 7 grammi che peraltro consentono un pieno di vitamina C. Il quinto frutto ricco di potassio e con solo 6,3 grammi di zuccheri è l’anguria che di solito non manca sulla tavola e sulle spiagge dei consumatori italiani.