Una delle prime cose che impariamo sul corpo umano è che è costituito dal 70% d’acqua. Questo significa che l’acqua è un elemento essenziale per le funzioni dell’organismo. È importantissimo bere molto durante il giorno, specialmente se le giornate sono lunghe e stressanti. Ma ancora più importante è farlo subito appena svegli. Basta seguire quest’abitudine mattutina per far schizzare alle stelle metabolismo e attività cerebrale.

Esatto: se dopo il sonno assumiamo il giusto quantitativo d’acqua, possiamo influire positivamente su molte funzioni dell’organismo.

Infatti, al risveglio il nostro corpo viene da diverse ore di inattività, durante le quali ha utilizzato le sue “riserve”. Quando ci svegliamo l’organismo ha eroso le scorte d’acqua ed è disidratato. Per questo è bene che la prima cosa che facciamo appena svegli sia proprio reintegrare le scorte d’acqua.

Basta seguire quest’abitudine mattutina per far schizzare alle stelle metabolismo e attività cerebrale

Il fabbisogno d’acqua giornaliero segue il nostro peso corporeo. La formula dice che dobbiamo bere 30 millilitri d’acqua per ogni chilo.

Ma quello che la formula non dice è che un’ampia percentuale di questo fabbisogno va assunto al mattino. È opportuno bere tra i 400 e i 600 millilitri d’acqua subito dopo aver aperto gli occhi. In questo modo, gli elettroliti dell’acqua trasmettono la prima “scossa” agli impulsi nervosi del cervello. Inoltre, mezzo litro d’acqua a stomaco vuoto accelera il metabolismo. Questa abitudine porta a un aumento del consumo metabolico a lungo termine, quindi a una miglior assimilazione dei nutrienti e a un dimagrimento graduale.

Cosa fare se non riusciamo a bere così tanto a stomaco vuoto

Ma se proprio non riusciamo a bere tutta questa acqua prima di colazione, ci sono altri modi per assumerla. Un ottimo consiglio è quello di inserire nella prima colazione (da fare entro mezz’ora dal risveglio) frutta ad alto contenuto d’acqua. Ottimo è il cocomero, costituito dal 95% di acqua. Buone alternative sono anche la pesca, il melone, l’arancia e l’uva. Mangiare frutta a colazione è un’abitudine ben più sana che quella di consumarla dopo i pasti. La frutta, oltre a essere un’importante fonte d’acqua, apporta all’organismo zuccheri buoni che è preferibile assumere a colazione che durante la giornata.

Morale: la prima cosa da fare appena apriamo gli occhi è assumere mezzo litro d’acqua. Come lo decidiamo noi.