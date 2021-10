La lavatrice che non funziona è uno dei problemi casalinghi più fastidiosi in assoluto.

Questo elettrodomestico entrato nelle nostre vite in punta di piedi, ormai è diventato fondamentale in ogni casa. In tutto il Mondo ogni giorno, infatti, moltissime lavatrici partono per lavare milioni di capi. Insomma, la lavatrice è una vera benedizione, che ci fa risparmiare tempo e fatica preziosissimi.

Il problema è che più gli anni passano, più una lavatrice potrebbe presentare dei guasti. Anzi, talvolta i problemi arrivano anche se la lavatrice è molto giovane.

Uno dei guasti più comuni riguarda la centrifuga. Le lavatrici innovative stanno migliorando sotto questo punto di vista, ma i modelli più datati hanno ancora un grande problema. Stiamo parlando del grande trambusto e movimento generato durante il lavaggio.

Bisogna, però, imparare a distinguere tra il normale trambusto e quello eccessivo. Infatti, quando il rumore e il movimento creato dalla centrifuga è evidentemente esagerato, potrebbe essere il segnale di un problema più profondo. Scopriamo meglio di cosa si tratta e capiamo come risolvere questa grana.

Attenzione perché la lavatrice che in centrifuga balla troppo e fa casino potrebbe nascondere questo guasto

Tutte le componenti della lavatrice devono essere integre e interagire alla perfezione per far sì che la lavatrice funzioni correttamente. Spesso, infatti, l’unico problema a cui pensiamo è la puzza proveniente dalla lavatrice, che poi rimane sempre impregnata sui capi.

Per prima cosa, sottolineiamo che questo problema potrebbe essere facilmente risolto lavando questa parte nascosta che molti trascurano.

Questa, però, non è l’unica accortezza che bisogna avere. È molto importante, infatti, tenere puliti i diversi componenti della lavatrice se non vogliamo rischiare problemi o guasti. Per questo motivo, ricordiamo come pulire il filtro della lavatrice e garantirle lunga vita.

Attenzione a questo problema

Un’altra componente fondamentale della lavatrice è quella degli ammortizzatori. Se durante la fase della centrifuga avvertiamo un rumore o un movimento apparentemente esagerato, potremmo essere di fronte a un problema di ammortizzatori. Facciamo dunque attenzione, perché la lavatrice che in centrifuga balla troppo e fa casino potrebbe nascondere questo guasto.

Durante la centrifuga il compito di queste parti è proprio quello di ammortizzare la vasca del lavaggio, limitando al minimo questa vibrazione. Se gli ammortizzatori hanno un problema, il movimento non sarà ben bilanciato e creerà questo trambusto esagerato.

Come risolvere il problema

Risolvere questo problema è più facile di quel che sembra. Basterà mettere un po’ di grasso sulle parti metalliche dell’ammortizzatore. Sono ben visibili e si differenziano bene dal resto della struttura.

Mettiamo il grasso su entrambi gli ammortizzatori, aiutandoci con uno strumento dalla forma allungata, come un cacciavite, ad esempio. Ora impostiamo una centrifuga, grazie a cui il grasso si inserirà ancora meglio all’interno degli ammortizzatori. Con questa semplice tecnica, noteremo da subito un netto miglioramento.

Se, invece, il problema dovesse persistere, la situazione potrebbe essere più grave. In questo caso sarà meglio contattare uno specialista ed eventualmente procedere alla sostituzione delle parti.

