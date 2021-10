I fagiolini sono alimenti molto utilizzati in cucina, molti di noi li coltivano direttamente nell’orto di casa, così da poterli avere sempre disponibili all’occorrenza.

Avere l’orto, per chi ne ha la possibilità, è motivo di soddisfazione, poiché potremo avere prodotti in quantità e potremo conservarli anche a lungo.

Per esempio, questo è il periodo della zucca e per conservarla basta questa geniale mossa che stupirà tutti e ci permetterà di averla sempre disponibile.

Anche i fagiolini ci regalano molte soddisfazioni, dato che tendono sempre a crescere abbondanti e che si prestano a diverse preparazioni culinarie.

In pochi conoscono il segreto per conservare i fagiolini mantenendoli gustosi e croccanti

I fagiolini sono spesso utilizzati come contorno leggero e gustoso, abbinato generalmente a secondi piatti come carne o pesce.

È importante mantenere un’alimentazione sana: per esempio potremo fare il pieno di vitamine con questo pesce gustoso che molti sottovalutano abbinato a un contorno di fagiolini.

Per conservarli a lungo, garantendone la croccantezza e il sapore, potremo prepararli in agrodolce utilizzando pochi e semplici ingredienti.

Avremo bisogno di circa 500 grammi di fagiolini che dovranno essere spuntati e lavati attentamente.

Intanto posizioniamo in una casseruola 50 grammi di zucchero e di sale, 2 bicchieri di aceto di vino bianco e ¼ di olio d’oliva.

Dopo averla messa sul fuoco, attendiamo finché inizierà a bollire e a questo punto aggiungiamo i fagiolini precedentemente preparati.

Facciamoli cuocere per circa 10 minuti, scoliamoli e lasciamoli intiepidire nella loro acqua di cottura che ci servirà successivamente.

Quando saranno tiepidi, dovremo posizionali in un barattolo precedentemente sterilizzato, disponendoli verticalmente.

Sarà il momento di utilizzare il liquido di cottura, mettiamolo sul fuoco e facciamolo bollire per poi versarlo sui fagiolini nel barattolo.

Intanto tagliamo uno spicchio d’aglio a fettine che metteremo all’interno del barattolo, così daremo più sapore alla preparazione.

Chiudiamo il tappo ermeticamente e posizioniamo il barattolo in un luogo buio e lontano da fonti di calore, poi attendiamo un mese prima di gustarli.

Consigli

Se lo desideriamo, potremo dare più sapore alla ricetta aggiungendo alcuni ingredienti, come il pepe in grani.

Infine, ricordiamo l’importanza della pulizia del barattolo che utilizzeremo; infatti va sempre lavato, asciugato e sterilizzato.

