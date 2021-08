Ammettiamolo: ogni volta che carichiamo la lavatrice, apriamo il cassetto e versiamo un po’ a caso i detersivi negli scomparti.

La maggior parte di noi, infatti, tende a dimenticare quali siano le precise funzioni dei diversi scomparti di questo cassetto. In realtà le finalità di ognuno di questi sono nette e ben precise. Solitamente il primo è dedicato al detersivo per il lavaggio vero e proprio, il successivo all’ammorbidente e l’altro al prelavaggio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma siamo proprio sicuri di sapere a cosa serva davvero il prelavaggio? E in quali casi è davvero utile? Scopriamolo insieme.

Questo segreto sul prelavaggio che quasi nessuno conosce cambierà il nostro modo di caricare la lavatrice

Fare il bucato non è semplice come sembra. Esistono metodi e trucchetti che bisogna conoscere per ottenere davvero degli ottimi risultati.

Non dimentichiamo che non sono efficaci solo i detersivi più comuni, ma ci sono altri prodotti molto utili e di gran lunga meno dannosi di questi. Un esempio è questo ingrediente che normalmente utilizziamo per le ricette, ma che è un portento per sbiancare in pochi minuti lenzuola, federe e tovaglie sporche e ingiallite.

Come abbiamo già detto, bisogna fare attenzione a versare i detersivi negli scomparti corretti del cassetto della lavatrice. In caso contrario rischieremo di abbassare la qualità del nostro lavaggio.

Infatti, quando inizierà il prelavaggio, è giusto che inizi ad agire il detersivo giusto. Ma a cosa serve il prelavaggio? Questa funzione è adibita ad una pulizia profonda dei capi, utilizzando un intervallo di tempo in più rispetto al normale lavaggio dei capi.

In sostanza la lavatrice inizierà a mettere “in ammollo” i vestiti circa 20 minuti prima del normale lavaggio per eliminare gran parte dello sporco.

Quando utilizzare il prelavaggio

Questa soluzione è quindi l’ideale quando le macchie da trattare sono difficili da eliminare. Stiamo parlando, ad esempio, di macchie di fango, di terra, di olio e di tutte le altre macchie evidenti sui capi.

Inoltre, nonostante esistano diversi tipi di detersivi (polvere, liquido, gel, perle, pastiglie), sottolineiamo che il migliore per eliminare le macchie più tenaci è il detersivo in polvere. Infatti questi detersivi vantano una forza pulente maggiore rispetto a tanti detersivi liquidi.

Avvertenze

La funzione del prelavaggio non è molto adatta per lavare i capi più delicati, come lana e pizzi. Ed ecco svelato questo segreto sul prelavaggio che quasi nessuno conosce ma che cambierà il nostro modo di caricare la lavatrice.

Le lavatrici di ultima generazione prevedono la funzione del prelavaggio all’interno di alcuni comandi, per cui non sarà necessario impostarlo separatamente. In ogni caso, per evitare danni ai nostri tessuti, leggiamo sempre attentamente le istruzioni, facendo attenzione alle indicazioni presenti sulle etichette cucite ai capi.

Approfondimento

Attenzione, perché è questo l’elettrodomestico che ci fa spendere più soldi in bolletta