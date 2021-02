Al termine del ciclo di lavaggio il bucato puzza più di prima? O è ancora troppo bagnato? O addirittura capita che la centrifuga si blocchi senza nessun motivo apparente?

Se la lavatrice fa i capricci un problema sicuramente esiste. E una delle cause potrebbe essere che il filtro è sporco o intasato.

Scopriamo insieme come pulire il filtro della lavatrice e garantirle una lunga vita.

Perché è importante pulire il filtro

Per il buon funzionamento della lavatrice, è fondamentale procedere periodicamente alla pulizia del filtro. Dal filtro, infatti, passa tutta l’acqua del lavaggio e ciò comporta che eventuali residui, piccole parti di tessuto o piccoli oggetti dimenticati nei capi inseriti nel lavaggio, possano rimanere incastrati al suo interno.

Questo causerà l’ostruzione del filtro e quindi dei relativi malfunzionamenti che, a un occhio inesperto, risulteranno inspiegabili. In realtà pulire il filtro è molto semplice e richiede relativamente poco tempo.

Dove si trova

Solitamente il filtro si trova nella parte bassa della macchina, a destra o sinistra, ma questo varia da modello a modello, e può essere a vista o posto al di sotto di uno sportellino.

Nei casi più comuni si vedrà lo sportellino. Si dovrà riuscire ad aprirlo, quindi rimuoverlo.

A questo punto comparirà un tappo da girare in senso antiorario. Solitamente si riesce a farlo senza problemi. Se la lavatrice ha qualche anno in più, o se l’acqua presenta molto calcare, potrebbe risultare difficoltoso girare questo tappo a causa dell’azione calcificante del calcare. In questo caso insistere con un po’ di pazienza e forza, dopodiché il tappo dovrebbe aprirsi.

Attenzione, in questo momento la lavatrice potrebbe perdere acqua. Aiutarsi, quindi, con un catino o uno straccio per raccogliere il tutto.

Come pulirlo

Continuando a girare, il tappo si aprirà e, con esso, anche il filtro. Ora il filtro andrà ben lavato e pulito.

Nello stesso modo andrà controllato anche il vano del filtro: questo è il luogo in cui si depositano residui di sporco o piccoli oggetti che sono la vera causa dell’ostruzione del filtro. Per questa fase l’ideale è procedere a mani nude. Tolto lo sporco, si andrà a riavvitare il filtro, questa volta in senso orario, e a riporre lo sportellino di chiusura.

Abbiamo visto, dunque, come pulire il filtro della lavatrice e garantirle una lunga vita.