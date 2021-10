Un corpo tonico e scolpito è il sogno di molti, se non di tutti. L’allenamento è importante, ma spesso non basta, soprattutto se fatichiamo a seguirlo con costanza. Modificando leggermente le nostre abitudini, tuttavia, possiamo ottenere dei risultati straordinari. Bruciare velocemente calorie senza andare in palestra è facile con questi trucchi pratici ed efficaci.

L’alimentazione prima di tutto

Lo sappiamo bene: per avere un corpo magro e scattante dobbiamo curare l’alimentazione. Indipendentemente da quanto ci alleniamo, il nostro corpo non assumerà l’aspetto desiderato se lo riempiamo di spazzatura. Una dieta ricca di nutrienti e con un apporto calorico equilibrato è la pietra fondante di una vita sana.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Bruciare velocemente calorie senza andare in palestra è facile con questi trucchi pratici ed efficaci

Continuando a parlare di cibo, ecco un modo sicuro per avere la piena consapevolezza di ciò che ingeriamo. Prepariamoci da soli i pasti, evitando il più possibile le uscite al ristorante e al bar. Se siamo seri e disciplinati, riusciremo a seguire la dieta indicataci dal dietologo senza sgarrare di una virgola.

Abituarsi al movimento

Può capitare, a volte, di pensare alla palestra come a un Mondo a parte: è quello, e solo quello, il luogo in cui il nostro corpo è libero di muoversi. A casa e sul posto di lavoro ci sentiamo legittimati a prendere ogni scorciatoia per faticare il meno possibile. Il movimento, invece, può entrare a far parte delle nostre giornate in modo naturale e persino piacevole.

Passeggiare ovunque, il più possibile

Per aumentare esponenzialmente il dispendio calorico, dobbiamo cambiare mentalità: cerchiamo ogni scusa per camminare. Andiamo al lavoro a piedi o in bici. In pausa pranzo, facciamo una passeggiatina tranquilla e rilassante nei dintorni (i nostri muscoli ci ringrazieranno!). Magari chiacchierando insieme a un collega, ancora meglio se al parco, per respirare un po’ d’aria buona. Se dobbiamo prendere la macchina, non parcheggiamola troppo vicina alla nostra meta, e concediamoci di sgranchire un poco le gambe.

A casa e al lavoro possiamo bruciare più calorie

Quando siamo a lavoro, ogni tanto alziamoci e facciamo un po’ di stretching. Se ci è possibile, possiamo anche lavorare in piedi. Ad esempio, se siamo in smart working, mettiamo il portatile su un davanzale (adottando le dovute precauzioni). Uno stratagemma utile anche per rinvigorirsi con i raggi del sole che filtrano dalla finestra.

In metro, al centro commerciale o quando torniamo a casa, evitiamo il più possibile ascensori e scale mobili. Gli studi sostengono che facendo le scale si possono bruciare fino a sette volte più calorie che camminando normalmente.

Controllando ciò che mangiamo e introducendo un minimo di attività fisica in più, il corpo che sogniamo potrà finalmente diventare realtà.