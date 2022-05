Nel cielo astrale i movimenti dei grandi pianeti sono lenti, ma non per questo inesistenti. Il loro cambio di casa, in particolare, spesso determina anche dei cambi di trend, cioè di direzione del periodo di fondo che stiamo vivendo. Così può capitare di passare da un periodo protetto dalle stelle ad uno in cui ci si ritrova privi del loro supporto.

In astrologia i pianeti si dividono tra veloci, lenti e semi-lenti, oltre ai due Luminari che sono il Sole e la Luna. Tra i pianeti lenti ritroviamo Urano, Plutone e Nettuno, mentre tra i semi-lenti abbiamo Saturno e Giove.

Ora attenzione perché Giove abbandona i Pesci e dall’11 passa nel segno dell’Ariete. Un cambio che segnerà un profondo cambio di direzione a questo segno di fuoco.

Le stelle di maggio e il passaggio di Giove dai Pesci in Ariete

Per i nostri Lettori, abbiamo chiesto agli esperti quali sono le posizioni dei pianeti in questo cielo astrale di maggio 2022. Come anticipato si segnala anzitutto il cambio di casa di Giove dal segno dei Pesci in quello dell’Ariete l’11 maggio.

Nei prossimi giorni si assisterà al passaggio di Sole dal segno del Toro in quello dei Gemelli. Mercurio, invece, farà il percorso inverso in data 24. Ancora, Venere la troviamo per buona parte del mese in Ariete, prima del suo passaggio (il 29) in Toro.

Infine non cambieranno posizione Urano e Saturno, rispettivamente in Toro e Acquario.

Attenzione perché Giove abbandona i Pesci e passa in questo segno zodiacale baciato dalla fortuna al gioco e da tanti soldi in arrivo

In sintesi, l’oroscopo del mese per i nati Ariete è decisamente positivo sotto molti punti di vista. Dall’amore alla famiglia, dall’hobby alle pubbliche relazioni, dalla salute al lavoro, il mese si presenta ricco di risvolti positivi.

In amore Venere determina un mese di recupero con il partner, specie per le coppie che abitano distanti o che provengono da un periodo burrascoso. Del resto bisogna ricordare che Venere transita un solo mese durante l’anno, per cui il suo passaggio lascerà un segno profondo.

Il recupero ci sarà anche nei rapporti tra genitori e figli, tra fratelli e con persone del cuore in generale. Venere predispone al dialogo, all’ascolto, alla pazienza e alla maggiore comprensione del prossimo.

Per i single si segnala l’arrivo di Marte quasi a fine mese. Il pianeta dell’azione donerà maggiore fascino e aumenterà il sex appeal dei nati sotto questo segno.

Lavoro, soldi e fortuna grazie all’arrivo di Giove

Altrettanto bella, fortunata e positiva è la sfera della professione, dei soldi e del lavoro a 360 gradi. L’arrivo di Giove si unisce alla benevola influenza di Mercurio dalla casa dei Gemelli. Si rafforzeranno i legami commerciali, aumenterà il fatturato, partiranno nuove idee e nuovi progetti.

In particolare, per i titolari di partita IVA ricordiamo questa preziosa guida aggiornata a maggio con tutti i Bonus e le agevolazioni disponibili.

In ultimo, ma non per questo meno importante, le stelle doneranno anche piccole fortune e/o vincite al gioco nei prossimi giorni. Al riguardo il periodo migliore del mese è quello che va dal 10 al 20 maggio. Spesso non saranno fortune di grande entità e giungeranno all’improvviso, ma risulteranno sempre gradite.

