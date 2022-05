Non in Inghilterra, ma la spada nella roccia si trova in Italia in questo gioiello medievale da vedere assolutamente una volta nella vita

Non ci stancheremo mai di ripetere che il nostro Belpaese è una fonte inesauribile di scoperte e di bellezza. Noi stessi finiamo per darle per scontate, sbagliando. Per fortuna ci sono fondazioni e associazioni prestigiose come quella del FAI e dei Borghi più belli d’Italia, che incentivano la riscoperta dei piccoli paradisi di cui siamo circondati. Ad esempio, di recente abbiamo visto gli 8 borghi eletti per il 2022 per entrare a far parte della prestigiosa lista.

La cosa più sconvolgente è che spesso nemmeno li conosciamo per nome. Alzi la mano in quanti conoscono questo quartiere bohémien di Roma come quelli di Parigi o Barcellona. Per lo stesso motivo, una tappa d’obbligo nella nostra esistenza dovrebbe passare per il complesso di San Galgano a Chiusdino, vicino Siena. Non capita a tutti di poter vedere le stelle cadenti all’interno di una abbazia. Questo perché in questo edificio non solo manca il tetto. Ma a pochi metri c’è un reperto unico. Non in Inghilterra, ma la spada nella roccia sta in provincia di Siena, e pochi lo sapevano.

Il perché di questo luogo unico

La storia di questo monumento si può sintetizzare così, anche se ci vorrebbe un libro. Quella che una volta era un’abbazia bellissima, nel giro di qualche secolo cadde completamente in rovina. Costruita e custodita dai cistercensi, iniziò a subire problemi. La peste nera del 1348 uccise quasi tutti i monaci. Poi lentamente finì per essere abbandonata e colpita da un fulmine. Le autorità vendettero il tetto, molti trafugarono i materiali. In poco tempo rimasero solo le pareti laterali, immense e vuote. Un posto unico già per questo. Figuriamoci di notte, quando (solo in escursione organizzata dalle associazioni locali) si può visitare questo gigante con le luci delle stelle.

Ma non finisce qui, perché a circa 200 metri si custodisce una meraviglia che secondo molti avrebbe dato avvio al mito di Re Artù e della spada nella roccia, e secondo alcuni anche del Santo Graal.

Non in Inghilterra, ma la spada nella roccia si trova in Italia in questo gioiello medievale da vedere assolutamente una volta nella vita

Si tratta della Cappella di San Galgano a Montesiepi. In questo luogo un nobile locale, Galgano Guidotti, si ritirò a vita da eremita. Per farlo, conficcò la propria spada in una roccia, che è visibile e affascina da secoli visitatori e pellegrini da ogni dove. Secondo una teoria questa storia avrebbe risalito la Via Francigena fatta dai pellegrini e sarebbe diventata poi parte essa stesa del mito della spada e della corte di Re Artù.

Sarà divertente e stimolante per tutti vedere luoghi così misteriosi e unici. Anche i bambini rimarranno entusiasti per questo.

