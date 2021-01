Quanto costa comprare una casa? Tanto, davvero tanto, se si pensa che prima di fare il grande passo si procede con un profondo studio del mercato, nella speranza di scegliere la migliore soluzione. Poi, una volta individuata, giù con il mutuo e il suo micidiale piano d’ammortamento che drenerà migliaia e migliaia di euro, per almeno 10-15 anni. Spesso, però, questo stillicidio di danaro si protrarrà per più tempo, senza considerare la caparra iniziale già versata e tutte le altre voci di spesa annesse.

In questa sede, però, noi vedremo com’è possibile, con molto meno, tentare la sorte e provare a trovare una casa tutta nuova e un bell’accredito sul c/ci. Infatti, bastano 2 euro per vincere una casa gratis da 300.000 euro e 200.000 euro in danaro subito in questo modo che adesso vedremo.

Il gioco VinciCasa

Il panel dei giochi con cui provare a tentare la sorte, da alcuni anni si è arricchito anche di questo nuovo format. Stiamo parlando del “VinciCasa”, le cui modalità di partecipazione sono alquanto semplici. Basta infatti scegliere 5 numeri secchi su 40 disponibili e, nel caso si fossero centrati tutti e 5 i numeri della combinazione estratta, allora si portano a casa 500mila euro.

Questo montepremi viene però così erogato: il vincitore presenta la ricevuta vincente (intatta e in originale) presso l’Ufficio Pagamenti Premi di Sisal, a Roma o Milano. Poi Sisal pagherà subito il 40% del premio, ossia i primi 200mila euro, in danaro. Mentre il restante 60% (300mila euro) è vincolato all’acquisto di uno o più immobili, in massima libertà (questa è la c.d. componente vincolata del premio).

Lo stabile sarà liberamente scelto dal vincitore su tutto il territorio nazionale, a suo piacimento. Ancora, il titolare della ricevuta vincente avrà due anni tempo per la scelta della sua dimora dei sogni.

Quanto costa e quando si gioca?

Il costo di questa “partecipazione alla fortuna” ammonta a 2 euro ed è un rituale che si ripete ogni giorno alle 20.00, quando appunto vi è l’estrazione.

Altrettanto interessanti sono due ulteriori aspetti. Il primo riguarda il fatto che in tale gioco si vince anche indovinando solo 4 o 3 oppure 2 numeri della combinazione estratta. Per tutti e tre questi premi minori (tutti in denaro) le cifre che si portano a casa variano di volta in volta, ad ogni estrazione. Ad ogni modo va detto che si tratta di importi notevolmente più bassi (e a scalare) rispetto al primo premio.

Secondo, la probabilità di vincere il premio di prima categoria (la casa più i 200mila euro subito) è pari a 1 probabilità su 658.008 possibilità. Mentre la probabilità di vincere almeno uno dei vari premi messi in palio è di 1 su 9 possibilità.

2 euro per vincere una casa gratis da 300.000 euro e 200.000 euro in danaro subito

Manco a dirlo, con la estrazione di martedì 12 gennaio, è stata centrata una cinquina vincente in Puglia. La cinquina fortunata, infatti, è stata azzeccata a Monopoli, provincia di Bari. Dato il particolare periodo che stiamo vivendo, ossia scarno di grossi movimenti, si può anche presume che il vincitore potesse essere della zona.

Sempre nel corso della stessa estrazione sono stati estratti anche altri 8 punti “4”, che hanno vinto 297,64 euro a testa. A seguire ci sono stati 294 punti “3” (vincita di 28,64 euro cadauno) e 3.702 punti “2” che si sono ripagati il biglietto: 3,13 a testa la loro vincita.

Ecco dunque illustrato in sintesi come investire 2 euro per vincere una casa gratis da 300.000 euro e più 200mila euro in danaro subito.