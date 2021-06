Per tenere sotto controllo i valori della pressione arteriosa spesso si ricorre alla terapia farmacologica soprattutto quando si è a rischio di patologie cardiovascolari. Nella maggior parte dei casi non è necessario né aumentare il dosaggio, né la quantità di farmaci per mantenere stabile il flusso sanguigno nelle arterie. Si tenga conto che i livelli pressori assecondano i ritmi circadiani per cui scendono di notte per risalire al mattino e cambiano con l’età. Inoltre ci si chiede se conta di più tenere a bada la pressione sistolica o diastolica e dinanzi a quali valori pressori è opportuno allarmarsi. Infatti “Ecco quando è più importante la pressione minima e massima e quanto diventa pericolosa nei soggetti con meno o più di 50 anni”.

Esistono specifiche indicazioni relative al momento della giornata in cui deve avvenire l’assunzione di alcuni farmaci. Quindi attenzione perché ecco cosa succede a chi dimentica o prende 2 volte la pillola della pressione e cosa rischia ad assumerla a quest’ora. Si raccomanda infatti di ingerire la pastiglia la sera piuttosto che al risveglio per ridurre fino al 70% le probabilità di decesso per infarto e ictus. Infatti recenti studi hanno rilevato un numero nettamente inferiore di episodi di scompenso cardiaco e occlusione delle arterie in chi assume il farmaco di sera. Non a caso, “Sembra incredibile ma basta cenare a quest’ora per 3 mesi per abbassare la pressione alta, la glicemia e il colesterolo LDL”.

Il soggetto con ipertensione che dimentica di assumere il farmaco ogni giorno non fa che accrescere del 42% l’eventualità di scompensi cardiaci. Nello specifico, chi non assume con regolarità la pillola della pressione aumenta del 35% il rischio di morire prematuramente. Né si devono sottovalutare gli effetti negativi di un sovradosaggio che ricadono sui soggetti che assumono due volte il farmaco dimenticando di averlo già assunto.

In casi simili si potrebbero avvertire sintomi non trascurabili come un calo repentino dei valori pressori, stato di incoscienza, convulsioni, aritmia e aumento della diuresi. Quando si alterano i tempi e le modalità di assunzione del farmaco si verificano infatti alterazioni importanti dei valori che possono provocare occlusioni arteriose.

