Mancano ancora alcuni giorni alla scadenza del bando per l’assegnazione di alcune borse di studio alle famiglie che rientrano in specifiche soglie reddituali. Conviene pertanto affrettarsi e raccogliere informazioni in modo da beneficiare degli assegni da destinare agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. L’importo del sussidio economico è più alto se nel nucleo familiare rientra una donna in gravidanza, un soggetto disabile o un membro non più autosufficiente. A parità di punteggio in graduatoria spetta 1 punto in più alla famiglia in cui sul bilancio familiare grava il carico di un mutuo per l’acquisto della prima casa. A ciò si aggiunge la possibilità di ottenere “Rimborsi di oltre 600 euro dall’Agenzia delle Entrate per figli studenti nel 2021”.

Non vi sono limitazioni reddituali invece per gli alunni più meritevoli che conseguono le votazioni e valutazioni più alte. Infatti “Ecco i fortunati studenti che riceveranno assegni e bonus da 500 a 1.500 euro senza presentare ISEE per l’anno 2020/2021”. Anche a prescindere dal merito e dai risultati che gli alunni riescono a conseguire le famiglie con studenti a carico possono fruire di importanti ammortizzatori. Pertanto attenzione a non perdere bonus di più di 1.000 euro per figli studenti fino a 21 anni con reddito ISEE superiore a 35.000 euro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Attenzione a non perdere bonus di più di 1.000 euro per figli studenti fino a 21 anni con reddito ISEE superiore a 35.000 euro

Hanno diritto alle borse di studio “Buono scuola 2021/2022” gli alunni residenti in Lombardia che frequentano scuole paritarie o statali entro il 21° anno di età. I contributi economici raggiungeranno studenti di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado in misura proporzionale al reddito. Con un valore ISEE fino a 8.000 euro spettano 700 euro per la scuola primaria e 1.600 per la secondaria di primo grado. L’importo del buono sale a 2.000 euro per gli alunni di scuola secondaria di secondo grado a parità di condizione reddituale. Per redditi a partire da 28.001 e di oltre 35.000 euro il bonus è di 300 per la primaria, di 1.000 per la secondaria.