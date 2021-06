Siamo ormai in periodo estivo e la prova costume ha rivelato qualche chilo in più accumulato durante l’inverno. Come rimediare prestando più cura e attenzione all’alimentazione quotidiana? Sicuramente esistono diverse diete che favoriscono il raggiungimento dell’obiettivo e alcune sane abitudini che possono dare una bella scossa al metabolismo.

Le piccole e sane abitudini che aiutano a bruciare i grassi in eccesso

Un vero e proprio toccasana per il corretto funzionamento dell’organismo è sicuramente il tè verde. Basta bere questa bevanda al mattino per accelerare il metabolismo ed avere una pancia piatta senza usare integratori né spendere molti soldi. Il tè verde rappresenta una vera e propria fonte di energia per l’organismo ed aiuta a contrastare diversi disturbi che si collegano direttamente al metabolismo.

Lo dimostrano numerosi studi scientifici i quali evidenziano come l’assunzione quotidiana di tale infuso favorisca anche il calo ponderale. Tra le numerose tipologie di tè, quello verde possiede particolari caratteristiche che lo rendono un antiossidante naturale grazie all’elevata presenza di polifenoli e flavonoidi.

Una delle caratteristiche principali del tè verde è quella di favorire l’accelerazione del metabolismo dei grassi e degli zuccheri. Il tè verde contiene le catechine, flavonoidi importanti che consentono di aumentare il metabolismo basale e ossidare i grassi. La lavorazione del tè verde consente a questa tipologia di foglia di conservare intatte numerose proprietà benefiche che lo rendono un tè d’eccellenza.

Queste proprietà si traducono in numerosi effetti sull’organismo di chi assume regolarmente questa bevanda come: diminuzione del peso; pancia sgonfia; perdita dei grassi in eccesso. Per migliorare l’effetto è preferibile scegliere tè verde di buona qualità e lavorato a mano. Una tipologia molto diffusa sul mercato e apprezzata è il Gunpowder che spesso gli esperti consigliano nelle diete stimolanti e drenanti. È bene non trascurare i possibili effetti collaterali legati ad una eccessiva assunzione di tè come insonnia, tachicardia o eccitabilità. Il suggerimento è quello di chiedere consiglio al proprio consulente di nutrizione circa le dosi e le modalità di assunzione.

