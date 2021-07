Non tutti abbiamo la fortuna di avere un metabolismo particolarmente attivo e veloce. Una grandissima parte delle persone, infatti, deve fare attenzione per rimanere in forma o comunque per non rischiare di prendere peso. Se è vero che grazie alla dieta mediterranea abbiamo meno difficoltà a farlo rispetto ad altri popoli, è altrettanto vero che trattenersi a volte non è facile. Per questo, sia per una questione di pesoforma che per un motivo di salute, bisogna cercare di impegnarsi e stare attenti.

Altri problemi

Questo vale soprattutto se non siamo più giovanissimi. Difatti, i problemi di una dieta squilibrata, composta quindi da alimenti molto grassi e poco salutari, non hanno ripercussioni solamente su come ci vedremo allo specchio. Ma anche e soprattutto sul nostro benessere fisico, in termini di fastidi e disturbi. Alimenti poco sani, infatti, non andranno ad influire solamente sul colesterolo e sulla pressione, ma anche sulla glicemia e tanti altri valori. Di conseguenza, oltre ad evitare di assumere cibo potenzialmente dannoso, dobbiamo anche cercare di inserire nella dieta alimenti benefici, in grado di aiutarci in questo senso.

Ne basta qualche piccola foglia per controllare il colesterolo e mantenere il peso

Tra gli ingredienti potenzialmente benefici ed in grado di aiutarci a mantenere sotto controllo valori importanti non abbiamo soltanto gli alimenti delle portate principali. Infatti, per quanto in molti non lo sappiano, è possibile trovare degli alleati in questo senso anche nelle spezie, nelle erbe aromatiche e nelle piante. A tal proposito, scopriamo di cosa ne basta qualche piccola foglia per controllare il colesterolo e mantenere il peso. Ci riferiamo al buonissimo origano. Per quanto non siano conosciutissime da tanti, l’origano presenta delle proprietà molto importanti.

Grazie alla presenza in struttura di fenoli, oli essenziali e minerali, apporta benefici che riguardano il colesterolo e il peso. Da una ricerca presentata sul Journal of Internetional Medical Research, infatti, si evince come un consumo moderato di origano possa abbassare i livelli di colesterolo LDL. Per questo motivo suggeriamo di inserirlo nella dieta, sempre senza esagerare e possibilmente dopo una consultazione con il proprio medico. Così facendo, infatti, non solo renderemo i nostri piatti più buoni e saporiti, ma aggiungeremo anche una componente sana e salutare alla nostra dieta quotidiana.