Molti di noi a volte si trovano in situazioni imbarazzanti a causa di alcune problematiche corporee. Ad esempio, in estate ci si può trovare a combattere con l’ipersudorazione, ma durante tutto l’anno si può soffrire di reflusso gastroesofageo.

Quest’ultimo fenomeno è dovuto ai succhi gastrici che a contatto con le pareti esofagee provocano un rigurgito acido e anche una sensazione di bruciore alla gola. A volte, però, non siamo gli unici a subirne gli effetti: infatti incide anche sul nostro alito.

Per questo oggi spieghiamo come evitare questo spiacevole inconveniente. Non avremo mai più reflusso gastrico e alito cattivo grazie a questo dolce frutto estivo. Scopriamo insieme qual è e come possiamo usarlo per risolvere queste due problematiche.

Alcune dritte

Il reflusso gastroesofageo se non è propriamente trattato può causare dei danni considerevoli sul lungo periodo. Può intaccare, infatti, il benessere dei denti e provocare asma, tosse e laringite. Per questo non è assolutamente da prendere sotto gamba.

In gran parte, per fortuna, lo si può tenere sotto controllo con una corretta alimentazione. La prima cosa da fare, infatti, è evitare i cibi acidi, come ad esempio il pompelmo e il caffè. Poi, alla sera, è anche consigliabile consumare i pasti molto prima di mettersi a letto, mettendo almeno un intervallo di quattro ore fra le due attività.

Mai più reflusso gastrico e alito cattivo grazie a questo dolce frutto estivo

Ci sono, però, alcuni alimenti che sono benefici per contrastare questo problema. Uno è sicuramente il fico d’India. Uno studio di Phytotherapy Research ha infatti evidenziato come un estratto di questo esemplare abbia indotto degli effetti positivi nelle persone che soffrono questo disturbo.

Nello studio hanno fatto una campionatura su 60 partecipanti, dando a 40 di essi un placebo e ai restanti un derivato del fico d’India. Questi ultimi, dopo alcune settimane, hanno testimoniato una significativa riduzione del problema.

Approfondimento

