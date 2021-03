Ci sono dei malesseri di stagione o altri routinari che possono rientrare nella normalità. A volte i mal di testa o delle lievi febbri vogliono indicarci che il nostro corpo sta passando un periodo di stress. Altre volte però è meglio sintonizzarci con le nostre sensazioni e indagare se qualcosa ci sembra inusuale.

Questo non è un invito all’ipocondria, ma a una sana prevenzione che se fatta adeguatamente può essere d’aiuto. Oggi infatti parliamo del perché mangiare questi alimenti potrebbe risultare rischioso se si ha questa problematica spesso sottovalutata.

La diverticolite

La diverticolite è una problematica del tratto digerente, spesso localizzata nell’area del colon. Spesso viene sottovalutata dalle persone meno attente perché si presenta nei primi stadi sotto forma di forti mal di pancia.

Altri problemi che possono essere correlati a questo disturbo sono nausea frequente, stitichezza oppure sangue all’interno delle feci. La patologia è dovuta all’infiammazione dei diverticoli, ovvero una parte esterna della mucosa dell’apparato. I casi più gravi possono essere sottoposti a un trattamento chirurgico.

Gli alimenti altamente sconsigliati

Se uno specialista ha dato la conferma a un paziente di questo disturbo, allora quasi sicuramente gli ha proibito di mangiare certi cibi. Questi sono tutti quelli che presentano i semi. Così di primo acchito la faccenda può sembrare semplice ma in questa categoria rientrano molti elementi.

Ad esempio la maggior parte della frutta, come i kiwi, le fragole, more, melograno o lamponi. Per quanto riguarda le verdure invece sono da evitare le melanzane, i pomodori e i cetrioli. Allo stesso modo è bene seguire una dieta bilanciata e evitare cibi troppo elaborati e bibite gassate.

Oggi abbiamo spiegato perché mangiare questi alimenti potrebbe risultare rischioso se si ha questa problematica spesso sottovalutata. Se si è interessati a temi simili, consigliamo di consultare altri nostri articoli che ne parlano. In questo pezzo si spiega perché bisogna fare attenzione a questo sintomo, spesso sottovalutato, del coronavirus.