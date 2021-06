Nella nostra dispensa ci sono molti elementi perfetti per preparare dei piatti superbi e sopraffini. Fra questi figurano la cipolla, l’olio, l’aglio e le spezie. Ma come direbbero gli inglesi “last but not least” c’è anche la salsa, ovvero la passata di pomodoro.

Vediamo come scegliere quest’ultima con la massima cura sia per le nostre ricette che per la nostra salute. Infatti questa è la miglior passata di pomodoro che si può trovare al supermercato. Scopriamo insieme qual è, come rintracciarla tra gli scaffali e anche come riconoscere in generale il grado di qualità del prodotto.

Il pomodoro è un ingrediente gustoso e leggero, però non tutti sfortunatamente possono permettersi di mangiarlo. Contiene infatti il nichel, un metallo per cui alcuni soggetti sviluppano allergia o intolleranza.

I pomodori, infatti, possono arrivare a contenere fino a 500 grammi di questa sostanza per chilo rendendone problematico il consumo. Per fortuna, però, ci sono alcune di queste verdure che non ne contengono. Sono quelle che sono state coltivate con il metodo idroponico o aeroponico, tecniche che non prevedono l’utilizzo del terreno. Sono già in commercio delle passate lavorate con queste metodologie e risultano più sicure.

Come riconoscere la qualità

Come al solito una buona mossa quando si desidera sapere di più di un articolo del supermercato è leggerne l’etichetta. Nel caso della passata è necessario verificare la quantità della materia prima.

Nella lista degli ingredienti si devono leggere solamente due elementi: pomodoro e sale. Già ad occhio percepire una eccessiva presenza di acqua significa che la passata è stata diluita.

In linea generale è meglio controllare la provenienza degli ortaggi e la loro lavorazione: la vicinanza va a sottolineare una maggiore genuinità del prodotto. Infine è sempre meglio preferire la confezione in vetro a quella in lattina. Infatti il primo materiale ci consente di vedere bene il contenuto posto al suo interno.

