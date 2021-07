Quando tramonta il sole, si stacca dal lavoro e si vedono gli amici in terrazza o in giardino, cosa c’è di meglio di un buon drink fresco e fruttato? Se all’alcol si preferisce qualcosa di analcolico, qui abbiamo elencato alcune alternative ai classici drink alcolici. Qualunque cosa si scelga di bere, l’ideale è avere in casa anche qualcosa da sgranocchiare. Ma la cosa più soddisfacente, quando si organizza un aperitivo in casa, è inserire dei dettagli scenici che permettano di lasciare gli ospiti a bocca aperta.

Il trucco originale per aperitivi fatti in casa e che lascia tutti a bocca aperta

Avevamo già parlato qui di come servire un calice di prosecco impressionando tutti quanti. Oggi Noi di ProiezionidiBorsa presentiamo un altro trucchetto semplice ed efficace per gli aperitivi. Il trucco originale per aperitivi fatti in casa e che lascia tutti a bocca aperta consiste infatti nell’aggiungere al drink un dettaglio di classe, che nessuno si aspetterebbe. Si tratta dei cubetti di ghiaccio con dentro un fiore: agli ospiti sembrerà di stare in un lounge bar sulla spiaggia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come fare i cubetti di ghiaccio con dentro i fiori

Come prima cosa, bisogna coltivare o acquistare dei fiori commestibili. La differenza sostanziale rispetto a quelli presenti in giardino o nei prati sta nella coltivazione priva di pesticidi, estremamente dannosi per la salute. Una volta in possesso di questi, basterà metterli rovesciati nelle forme per i cubetti di ghiaccio, così che mantengano la forma originaria, e aggiungere l’acqua. Una valida alternativa sono i frutti di bosco, altrettanto colorati e scenici.

Con questo trucchetto, non resta che da sbizzarrirsi con abbinamenti cromatici e drink originali. In modo da stupire tutti quanti e diventare ufficialmente i re e le regine degli aperitivi.

Approfondimento

Ecco come servire un calice di prosecco per lasciare tutti a bocca aperta