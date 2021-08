Si sa, la fortuna è cieca ma la sfortuna ci vede benissimo. Dunque, essere preparati ad un periodo che le stelle non prospettano come il migliore può aiutarci ad affrontare piccoli e grandi ostacoli quotidiani. Vediamo quindi questa estate, a chi la Dea Bendata guarda con minor benevolenza in relazione al mese di nascita. Attenzione brutti guai in vista questa estate per questi 4 segni zodiacali.

La medaglia di legno, ovvero il quarto posto, spetta ai Gemelli. I nati sotto questo segno sono un po’ lunatici. Spesso si entusiasmano per nuove avventure, ma con ugual frequenza non riescono a portarle a termine. Dunque, questa mancanza di coerenza nell’agire potrà portare chi è venuto al mondo fra maggio e giugno a dover affrontare grossi problemi.

Il podio

Ai piedi del podio troviamo i Pesci. Un segno d’aria molto altruista e generoso. Queste caratteristiche gli consentono di eccellere nella sfera affettiva. I nati a cavallo dei primi due mesi dell’anno creano legami di amore e di amicizia solidi e duraturi. In questo articolo abbiamo approfondito quali sono i segni più fedeli in coppia. Purtroppo le dolenti note arrivano in ambito lavorativo. Infatti, solitamente i Pesci non hanno una grande fiducia in sé stessi. Dunque a fronte di grande impegno nel lavoro, capita che non ricevano i giusti riconoscimenti. Tuttavia non sono in grado di far valere le proprie ragioni. Chi è nato sotto l’ultimo segno dello zodiaco sarà bene si prepari a tirare fuori gli artigli per farsi valere.

Attenzione brutti guai in vista questa estate per questi 4 segni zodiacali

Al secondo posto troviamo l’Ariete. Un segno cocciuto e tenace che non si fa certo abbattere dalla sfortuna. Tuttavia, nell’affrontare i problemi la reazione dei nati fra marzo ed aprile è spesso spropositata rispetto alla situazione. Questo fa sì che si perda di vista l’obiettivo. Dunque gli Ariete dovrebbero impegnarsi a mantenere la calma. Il segreto sarà avere un approccio più razionale e meno emotivo a contingenze poco fortunate.

Al primo posto di questa classifica troviamo il Capricorno. Un segno che tende a commiserarsi piuttosto che a reagire ai problemi. Questa estate le stelle non gli saranno di aiuto. Dunque è bene che chi ha visto la luce fra dicembre e gennaio si prepari ad affrontare la stagione calda con la tenacia e la grinta che caratterizza questo segno zodiacale.

Approfondimento

Ecco i 3 segni zodiacali che faranno strage di cuori ad agosto