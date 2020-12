Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi vogliamo dare indicazioni su come eliminare la sfortuna quando si rompe uno specchio. Sì perché che si sia superstiziosi o meno, quando questo accade non è mai un evento lieto. Inevitabilmente infatti il pensiero va al vecchio detto “specchio rotto, sette anni di guai”. A spiegare l’origine di quest’antica credenza popolare sono principalmente due tradizioni lontane.

Le origini del detto

La prima risale addirittura all’antico oriente. Dunque, secondo le credenze del sol levante, i luoghi dove è possibile riflettere il corpo sono considerati sacri. Questo perché uno specchio sarebbe in grado di catturare sia l’immagine fisica che l’anima di una persona.

Questa leggenda si ritrova anche in molte delle tradizioni occidentali. Un esempio emblematico sono le camere ardenti, dove è uso comune coprire tutti gli specchi, per assicurarsi che l’anima del defunto non resti “incastrata” in uno di essi.

Un’altra spiegazione arriva dall’antica Roma. Ebbene in quel tempo gli specchi avevano un costo molto elevato. Questo perché la base riflettente della lastra di vetro era solitamente composta da uno strato d’oro, argento o rame puro. Quindi rompere uno specchio era un danno economico molto ingente. Si diceva che fossero addirittura necessari 7 anni di risparmi per acquistarne uno nuovo. Ecco dunque spiegato il motivo alla base del detto.

Ma è proprio la tradizione stessa che ci dà indicazioni su come eliminare la sfortuna quando si rompe uno specchio.

Le soluzioni

Ebbene, esisterebbero due soluzioni per evitare i cosiddetti sette anni di guai. La prima consiste nel porre i frammenti di specchio in una bacinella con dell’acqua. Nel catino va immersa anche una pietra trasparente, come ad esempio acquamarina o un cristallo di quarzo. I frammenti e la pietra resteranno in acqua per sette giorni al termine dei quali il tutto va gettato lontano da casa.

La seconda, invece, suggerisce di raccogliere molto velocemente quel che resta dello specchio e di recarsi poi presso il corso d’acqua dolce più vicino per buttarceli dentro.

Ecco dunque svelato come eliminare la sfortuna quando si rompe uno specchio.