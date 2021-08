Alcune neoplasie che coinvolgono le cellule endocrine del tratto gastrointestinale non si presentano da subito con sintomi specifici evidenti. Quello che talvolta accade è che l’alterazione nell’organismo produca alterazioni endocrinologiche per potrebbero indicare solo indirettamente la presenza di un eventuale tumore neuroendocrino. Per tale motivo è sempre necessario prestare ascolto ad eventuali sintomi e segnali che il corpo invia ed eventualmente approfondire le indagini. Questo tumore che spesso non dà sintomi si potrebbe riconoscere da alcuni segnali indiretti che di seguito esploriamo.

L’apparato digerente, e tutti gli organi ad esso connessi, sono spesso colpiti da varie forme di tumori con nature differenti. In alcuni casi si potrebbero sviluppare dei tumori carcinoidi gastrointestinali che coinvolgono il tratto gastro-entero-pancreatico. Essi crescono in maniera piuttosto lenta e sono piuttosto rari. Nella fase iniziale difficilmente presentano sintomi chiari ed evidenti. Tuttavia, in alcuni casi è possibile individuare la presenza della cosiddetta “sindrome carcinoide” che si manifesta attraverso specifici sintomi.

Tale sindrome deriva dall’alterata produzione del neurotrasmettitore serotonina che agisce sulla muscolatura liscia provocando alcuni sintomi. Sull’importanza della connessione tra intestino e cervello per mantenere una mente allenata, abbiamo parlato nell’articolo: “Pochi sanno che per mantenere il cervello in salute è importante curare quest’organo”.

Il tumore carcinoide gastrointestinale si presenta inizialmente in maniera subdola e asintomatica. In alcuni pazienti però, la disfunzione serotoninergica potrebbe far scaturire sintomi specifici che descrivono una sindrome paraneoplasica. Secondo una recente review, i sintomi caratteristici della sindrome carcinoide sono le vampate sul volto (flushing) e la diarrea. A questi si associano anche segni atipici come dolori addominali, respiro sibilante e valvulopatie cardiache. Per accertare che si tratti della suddetta sindrome connessa a tumore carcinoide, si rendono necessari naturalmente esami clinici e strumentali specifici per una diagnosi accurata.

