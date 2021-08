Molti genitori si preoccupano perché, improvvisamente, i bambini smettono di mangiare. Quando arriva quel momento, il bambino soffre l’insistenza da parte della mamma, vedendola come una tortura. In realtà, l’idea che nostro figlio non mangia, ci provoca ansia e non sappiamo come comportarci.

Soltanto capricci?

Meglio evitare inutili punizioni o premiarlo a seconda del fatto che mangi o no. In queste cose, è sempre meglio avere prudenza. È importante seguire il consiglio del pediatra che sicuramente saprà tranquillizzarci e guidare sul giusto comportamento da adottare con il bambino.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In pochi sanno che il motivo per cui il bambino non mangia è proprio questo

Se il pediatra ha già stabilito che il bambino è in buona salute, allora quello che serve è indagare su cosa è cambiato nel bambino. La questione è più profonda. Infatti, in pochi sanno che il motivo per cui il bambino non mangia è proprio questo.

Può essere l’unico modo che il nostro bambino trova per richiedere attenzione e se troviamo altri modi per dargliela continuerà a mangiare come prima. Questo accade spesso dopo la nascita di un fratellino.

Ciò che serve sapere

Quello che serve sapere è che dal primo anno di età in poi, il bambino comincia a mangiare di meno. Infatti, cresce più lentamente con il peso mentre precedentemente la sua crescita di peso era continua.

Il consiglio è sempre quello di guardare da entrambi i lati una situazione, quella psicologica e quella fisica. Una volta escluse entrambe, aspettiamo con tranquillità che il gusto di un piatto nuovo incanti nostro figlio e che ritorni a mangiare serenamente