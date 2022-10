Per preparare la crema al caffè con o senza panna bastano solo 3 ingredienti

Il caffè è probabilmente la bevanda più famosa dell’Italia. Non solo accompagna la maggior parte delle nostre colazioni, ma ci dà anche la forza di iniziare la giornata. Ci sono tantissimi tipi di caffè e di modi per prepararlo. Molti apprezzano la crema al caffè, in particolare quando le temperature sono più calde.

Questa delizia è facilissima da preparare, in tutte le sue versioni. Infatti, anche se la ricetta originale prevede l’utilizzo della panna, c’è una variante vegana che la sostituisce. Per preparare la crema al caffè con o senza panna ci basteranno solamente 10 minuti e 3 ingredienti.

La ricetta classica della crema al caffè

Per la ricetta classica ci serviranno:

70 ml di caffè fatto con la moka;

40 g di zucchero;

300 g di panna fresca liquida.

Per prima cosa procediamo a preparare il caffè con la moka. Ne basteranno solamente 70 ml, a cui aggiungeremo anche lo zucchero. Mescoliamo bene e facciamo raffreddare a temperatura ambiente per almeno 2 minuti. Poi, spostiamo il caffè in frigo per circa 2 ore. Passato il tempo, versiamo la panna fresca liquida in una terrina e iniziamo a montarla. Utilizziamo uno sbattitore elettrico oppure una frusta manuale.

Quando avrà raggiunto una consistenza cremosa, aggiungiamo anche il caffè con lo zucchero e continuiamo a montare con le fruste elettriche. Quando la crema sarà ben montata, allora copriamo con una pellicola e riponiamo in frigorifero per circa un’ora prima di servire. Versiamo in dei bicchierini e, se vogliamo, spolveriamo con del cacao amaro. La crema può essere conservata per circa un giorno in frigo.

Per preparare la crema al caffè con o senza panna gustosissima

Se, però, non possiamo utilizzare la panna perché siamo vegani o non possiamo assumere latticini, esiste una variante. Prendiamo tutti gli ingredienti:

10 g di caffè solubile;

100 g di zucchero a velo;

200 ml di acqua ghiacciata.

Versiamo il caffè, lo zucchero e l’acqua ghiacciata all’interno di una ciotola. Con delle fruste montiamo il composto fino a quando non otterremo una crema densa e spumosa. Mettiamo il composto in frigo per almeno un’ora prima di servire. Poi versiamo la nostra crema in dei bicchierini e spolveriamo con del cacao.

Tantissimi utilizzi per questa delizia

In entrambi i casi la crema al caffè può essere consumata sia da sola, come dessert, che come accompagnamento. Possiamo utilizzarla come aggiunta a deliziosi dolci o crepes, ma anche per farcire le torte. Inoltre, possiamo anche metterla nel caffè per renderlo ancora più gustoso. Pronta in pochi minuti, questa crema è perfetta per una merenda veloce e leggera.

