Marte riempie di fortuna sfacciata questi segni zodiacali ma Mercurio ostacola

Anche il mese di settembre sta per terminare. Questo 2022 è proprio volato. Sembra ieri che alzavamo i calici per augurarci reciprocamente buon anno nuovo: il 2022. Eppure, ormai, mancano pochi mesi e diremo addio anche a quest’anno che, tutto sommato, non è stato male. Certo, per alcuni è stato raggiante, per altri è da dimenticare. Però, nella sostanza, i brutti momenti sono pur sempre esperienze che fortificano. Nascosto dalle nuvole c’è sempre il sole, no? Lo sa bene, per esempio, l’Ariete. Questo segno, l’anno scorso, a causa di allineamenti sbagliati, è stato il più bersagliato.

Eppure nel 2022 ha avuto la sua rivalsa. Insieme al Pesci, infatti, è stato uno dei segni più fortunati. Ci hanno pensato Giove e Venere a risollevare il morale. Questa volta, però, a ricevere l’abbraccio della buona sorte sarà una particolare “categoria” di segni. Marte riempie di fortuna sfacciata questi segni zodiacali che, in questa penultima settimana di settembre, vedranno un cielo splendido, senza nuvole all’orizzonte.

I segni d’aria

Come sappiamo, i 12 segni dello zodiaco sono divisi a gruppi di 3, in base ad un elemento naturale. Acquario, Bilancia e Gemelli appartengono all’aria e sono proprio loro i segni al top. Marte è, particolarmente, sorridente verso questa triade, anche se Mercurio continua ad essere retrogrado. Infatti, già dalla scorsa settimana il moto di Mercurio non era favorevole, anche se ci pensava la Luna in Pesci ad influenzare positivamente diversi segni.

La buona sorte colpisce

Marte inonda di fortuna ma, soprattutto, di energia positiva i 3 segni. Questa settimana dal 19 al 25 settembre, la buona sorte sfreccia anche verso il Toro e la Vergine. La carica passionale e determinata di Marte rende questi segni zodiacali più sicuri di sé e delle proprie capacità. Se dovessimo fare un podio tra i segni d’aria, al primo posto metteremmo il Gemelli. La merita proprio questa posizione. Questo segno, infatti, è uno di quelli per cui il 2022 non è stato tanto facile. Al secondo posto si troverebbe, invece, l’Acquario, mentre segue la Bilancia.

Marte riempie di fortuna sfacciata questi segni zodiacali ma Mercurio ostacola

Se alcuni astri sono benevoli, altri lo sono di meno. Anzi, l’esatto opposto. Infatti, come anticipato, Mercurio scoraggia la maggior parte dei restanti segni. Si pensi, ad esempio, al Capricorno o al Sagittario. Purtroppo, questa settimana non sarà facile ma, come detto poc’anzi, il sole esiste per tutti. Chissà se sarà proprio il Sole a fare brillare nuovamente questi segni.

