L’aria condizionata calda e alcuni sistemi di ventilazione molto usati in negozi, ristoranti e minimarket potrebbero favorire la diffusione uniforme del coronavirus. Ovviamente se nello stesso spazio ci sono persone positive al Covid, anche senza febbre. Lo afferma uno studio dell’Università di Cambridge pubblicato qualche mese fa sul “Journal of Fluid Mechanics”.

Questi particolari climatizzatori molto utilizzati per l’areazione dei negozi, ma anche degli uffici, possono favorire la dispersione delle particelle infette. Ecco perché, consigliano gli Esperti di Salute e Benessere di Proiezionidiborsa, bisogna fare molta attenzione. In questi giorni se siamo in giro e nevica o piove forte, non infiliamoci dove capita. Attenzione allo shopping di Natale in negozi con ventilazione mista che favorisce il contagio da Covid 19.

Meglio entrare in un negozio, o in uno store, solo se si deve acquistare e non tanto per fare un giro, o perché fuori fa freddo. Meglio trattenersi pochissimo all’interno. Con la mascherina addosso, disinfettando le mani e, soprattutto, mantenendo la distanza con gli altri. Se non siamo in grado di capire che tipo di ventilazione è presente in una boutique, in uno store o in un ristorante, ricordiamoci che la ventilazione mista, in presenza di persone positive, favorisce una diffusione più uniforme del contagio.

È quello che è accaduto sulla nave “Diamond Princess” in Giappone. Inoltre, ci è difficile sapere se l’impianto di climatizzazione al quale siamo esposti è igienizzato con maggiore frequenza del solito, visto che si è ancora in piena pandemia.

Quando non tira l’aria giusta, tagliamo la corda

La misurazione della temperatura all’ingresso dei negozi, degli store o dei ristoranti, non ci garantisce affatto sull’assenza di contagio all’interno di uno spazio dove circola la stessa aria.

Ci sono in giro tanti individui positivi al Covid del tutto asintomatici. Gente in buona fede, che non sa neanche di aver contratto il virus. Dunque, soprattutto se si vive in zona rossa, è importante evitare i negozi che non tengono la porta aperta. E gli store o i piccoli supermercati dove c’è dentro troppa gente.

Conoscere l’impatto causato dalla ventilazione, sostiene Paul Linden, docente del dipartimento di Matematica applicata e Fisica teorica all’Università di Cambridge, ci induce alla prudenza. È molto importante ricordarcene e osservare l’interno quando siamo sulla porta. Quando in un negozio o in uno store “non tira l’aria giusta”, è meglio “tagliare la corda”.

Come funzionano i sistemi con ventilazione mista

I sistemi con ventilazione mista, con aria naturale proveniente dall’esterno che viene premiscelata con quella interna e riscaldata, creano un’aria e una temperatura uniformi in tutto l’ambiente.

Questi sistemi favoriscono la diffusione più omogenea di contaminanti dispersi nell’aria. Dunque, anche il coronavirus può essere maggiormente disperso quando sono installati ventilatori con questa tecnologia.

In particolare, in un ristorante con ventilazione mista, anche se i tavoli sono sufficientemente distanziati, quando le persone mangiano senza mascherina e, soprattutto, quando parlano, tossiscono e ridono, se non ci sono porte aperte perché entrerebbe troppo freddo, non si può stare per nulla tranquilli. Meglio mangiare all’aperto e col cappotto. O usufruire del servizio di asporto.