Le unghie fragili sono un problema che in tanti si trovano ad affrontare. Le cause di questa alterazione nella forma e struttura delle unghie possono essere diverse. Potrebbe trattarsi di un problema transitorio che rientra dopo poco tempo. Però potrebbe anche essere un campanello d’allarme per altre patologie.

È assolutamente normale ritrovarsi con le unghie che si sfaldano facilmente dopo aver utilizzato prodotti chimici aggressivi. Anche l’utilizzo di gel e semipermanenti sulle unghie potrebbe portare a ulteriore fragilità, soprattutto se non rimosso in maniera corretta. Abbiamo già visto cosa fare e cosa mettere sulle unghie fragili dopo aver tolto il semipermanente per rimediare.

Però avere le unghie improvvisamente fragili potrebbe essere un sintomo di vere e proprie malattie. Quando si tratta di un problema persistente che non si risolve in poco tempo meglio fare attenzione.

Come afferma l’autorevole sito Humanitas potrebbe essere legato a patologie come ipo e ipertiroidismo. Oppure addirittura a malattie di base immunitaria come il Lichen. Ma avere le unghie fragile potrebbe essere legato anche alla carenza di ferro. Oltre a debolezza e pallore, sono unghie e capelli fragili che possono indicare questa patologia, l’anemia.

Non solo anche la psoriasi, l’eczema o disturbi dell’alimentazione potrebbero risultare in unghie che si sfaldano facilmente. Meglio fare attenzione a questi sintomi apparentemente innocui perché potrebbero nascondere altro.

Ad esempio se soffriamo o abbiamo sofferto di onicofagia potremmo avere ormai unghie molto fragili. Questo disturbo compulsivo porta i pazienti a mangiare le unghie e nei casi più gravi anche cuticole. Chi soffre di questo problema potrebbe trovarsi anche a fare i conti con l’onicomicosi.

Quindi, facciamo attenzione alle unghie fragili che si sfaldano facilmente, potrebbero essere un campanello d’allarme per queste patologie. Avere le unghie fragili non è un’emergenza, anzi spesso è un disagio che si potrebbe risolvere anche da solo. Però potrebbe essere collegato a queste patologie o altre più gravi come la Sindrome di Sjogren o la tubercolosi.

È sempre bene informare subito il medico che saprà darci una diagnosi e prescrivere la terapia giusta. Magari si tratterà solo di pomate o lozioni che contribuiscono a favorire la guarigione idratando le unghie. Oppure degli integratori a base di biotina che servirebbero ad incrementare la resistenza delle unghie. In ogni caso è sempre bene essere estremamente cauti e ascoltare il nostro corpo.