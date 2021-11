Ogni giorno perdiamo circa 100 capelli. Non è facile contarli, eppure quando capiamo di perdere davvero troppi capelli, potrebbe essere il caso di approfondire la questione.

Perdere un quantitativo di capelli quotidianamente è una condizione normale, che interessa praticamente tutti. Il problema arriva quando il numero di capelli persi diventa sempre più consistente. Si tratta dell’alopecia androgenetica, più comunemente nota come “calvizie”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ci sono diverse cause che possono scatenare questo problema. Ecco perché è giusto consultare il proprio medico e sottoporsi ai dovuti controlli. Dietro a questo problema potrebbero nascondersi disfunzioni ormonali o anche una cattiva alimentazione. Ricordiamo, infatti, che dopo i 50 anni la caduta dei capelli si rallenta con questi alimenti.

In generale, però, possiamo dire che soffrire di calvizie, o comunque avere capelli deboli e che si spezzano, può generare parecchio imbarazzo e disagio.

Oltre ai dovuti controlli cui dovremmo sottoporci, esistono diversi rimedi della nonna che possono aiutarci a migliorare lo stato del capello. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Contro capelli che cadono e che si indeboliscono ecco 2 consigli della nonna che potrebbero rigenerarli in modo efficace

Sono diversi i problemi che possono scatenare la calvizie, e alcuni di questi, sono del tutto impensabili. Tra gli altri, infatti, dovremmo fare attenzione, perché i capelli potrebbero cadere anche per colpa di questo problema a cui non penseremmo mai.

Per cercare di migliorare il problema, però, potremmo sfruttare questi semplici ma efficaci rimedi della nonna.

Attenzione alle tinte

I prodotti utilizzati oggi dai parrucchieri sono molto meno aggressivi rispetto a quelli del passato. Ciononostante, potrebbero circolare ancora dei prodotti di scarsa qualità che potrebbero danneggiare la qualità del nostro capello. Per questo motivo, bisogna fare attenzione perché chi si fa la tinta dovrebbe essere consapevole di questi rischi di cui le pubblicità non parlano.

Una soluzione alternativa alla tinta è costituita dall’hennè. Si tratta di una polvere del tutto naturale in grado di colorare i capelli, ma con un effetto benefico in più. L’hennè, infatti, non si limita a colorare i capelli, ma li rinforza e li lucida. Ecco perché è un prodotto davvero straordinario da tenere in considerazione.

Un frutto dalle proprietà molto nutrienti

Con l’avocado si potrebbe preparare un impacco molto nutriente, che sarebbe efficace anche per prevenire la caduta dei capelli. Per utilizzarlo basterà frullarne la polpa, quindi metterla in posa sul cuoio capelluto circo 30 minuti prima dello shampoo.

Questo impacco sarà molto utile anche per nutrire a fondo i nostri capelli, soprattutto se sono secchi o particolarmente disidratati. Quindi, contro capelli che cadono e che si indeboliscono ecco 2 consigli della nonna che potrebbero rigenerarli in modo efficace.