Spesso sulle pagine di ProiezionidiBorsa, ci siamo occupati di alimenti di origine animale o vegetale che favoriscono il benessere del nostro organismo. Possiamo citare, ad esempio, questo colorato vegetale autunnale che sarebbe un toccasana per cuore e sistema immunitario. Ma ancora, abbiamo anche ampiamente parlato di questa carne magra che sarebbe altamente digeribile e molto facile da cucinare.

Un tubero dal sapore dolce

Ci sono tanti alimenti ricchi di proprietà nutritive, che fanno bene al nostro corpo e che aiutano a prevenire alcune pericolose malattie. Come, ad esempio, questo vegetale poco conosciuto, ma che ci potrebbe aiutare a rimanere in salute. Parliamo della patata americana dolce, chiamata anche “Ipomoea batatas” o, più semplicemente, “batata”. Un alimento che proviene dal Centro America e che fa parte della famiglia delle Convolvulacea. Oggi coltivata in tutto il mondo, la patata dolce cambia il colore della buccia e della polpa in base alla varietà piantata. L’aspetto ricorda quello del tubero tradizionale, ma il sapore è molto più dolce.

Contro malesseri intestinali e oscillazioni della glicemia ecco un vegetale privo di colesterolo ma poco considerato

La patata dolce americana è molto apprezzata anche per le sue proprietà nutritive. Infatti secondo gli esperti, sarebbe un alimento ricco di fibre e acqua. Questi due elementi favorirebbero il transito intestinale e la crescita della flora batterica. Inoltre le fibre, aiuterebbero anche a tenere sotto controllo la colesterolemia e l’indice glicemico.

Un alimento molto importante anche per la presenza della vitamina A, che aiuterebbe a proteggere la vista e la pelle. Il calcio favorirebbe la salute delle ossa, mentre il fosforo agirebbe sui globuli rossi.

Come si usa in cucina

Abbiamo visto come le patate dolci americane siano un vero e proprio toccasana per la salute del nostro organismo. Infatti, contro malesseri intestinali e oscillazioni della glicemia ecco un vegetale privo di colesterolo ma poco considerato.

Il gusto zuccherino della patata dolce americana, lo rende un alimento molto versatile, perfetto per preparazioni dolci o salate. Infatti, è un prodotto che può essere cucinato proprio come le patate tradizionali. Cotto al vapore, fritto, al cartoccio o per accompagnare secondi di pesce e carne. Ma non solo, la polpa di questo alimento è utilizzata per creare degli ottimi dolci. Le sue proprietà benefiche sono contenute principalmente nella buccia, quindi evitiamo di eliminarla. Infine, a differenza del tubero tradizionale, la patata dolce può essere consumata anche cruda.