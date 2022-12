Attenzione alle 2 nuove truffe WhatsApp di Natale: mai cliccare sui link e inserire i dati!

Il Natale è alle porte e aumentano i pericoli informatici. Protagonista ancora una volta WhatsApp che in questi giorni è presa d’assalto da hacker e pirati. È il momento di conoscere le due nuove truffe legate alle festività e di capire come difendere privacy e conto in banca.

Siamo in piena fase di preparazione per le festività natalizie. Stiamo decidendo come vestirci a Natale e come addobbare la casa. Stiamo scegliendo gli ultimi regali e abbiamo già iniziato a inviare e ricevere auguri da amici e familiari. Proprio queste due ultime operazioni sono decisamente a rischio attacco informatico. Acquistare online e mandare auguri tramite le app di messaggistica istantanea è indubbiamente comodo. Ma allo stesso tempo abbastanza pericoloso. Quindi attenzione alle 2 nuove truffe WhatsApp di Natale. In questi giorni stanno colpendo moltissime persone e sono decisamente pericolose per dati personali e conto in banca.

La truffa WhatsApp dei codici sconto fasulli

Quelle che stiamo vivendo sono le ultime ore utili per comprare i regali natalizi. E molti stanno cercando online le migliori offerte dei marchi di moda e tecnologia. Purtroppo, però, questo è il terreno preferito degli hacker. Hacker che inviano molto spesso buoni sconto e coupon di qualche centinaio di euro. Per usufruire della promozione è necessario cliccare su un link che rimanda a un modulo da compilare con i propri dati. Ovviamente non c’è nessuno sconto e i dati vengono rivenduti al miglior offerente oppure usati per rubare i profili. Quindi mai cliccare su indirizzi sospetti: le aziende più importanti non usano WhatsApp per le proprie promozioni.

Mai inserire i propri dati personali se il pacco non arriva

Durante lo scorso Natale molti sono stati vittime della truffa dei pacchi. Ebbene in questi giorni sono arrivate nuove segnalazioni di questo grande classico del raggiro. Il funzionamento è semplice e infido al tempo stesso. L’utente riceve su WhatsApp un messaggio in cui si annuncia che il suo pacco è fermo in magazzino. Per sbloccarlo e farlo arrivare servono soldi in più oppure l’inserimento dei dati personali. Anche in questo caso si tratta di una truffa a tutti gli effetti. Le ditte di spedizioni non chiedono mai le informazioni sensibili agli utenti. E soprattutto non si servono di WhatsApp per le comunicazioni.

Attenzione alle 2 nuove truffe WhatsApp di Natale: ecco come difendersi

Abbiamo appena imparato come funzionano le due truffe WhatsApp legate alle festività. Ma come difendersi in concreto? Il primo e più ovvio consiglio è quello di non aprire mai link sospetti o farsi ingolosire da promozioni troppo belle per essere vere.

Il secondo è quello di non cliccare su link esterni anche se arrivano da un contatto conosciuto. I pirati informatici sono estremamente abili e potrebbero aver attaccato il profilo anche di chi conosciamo. Prima di aprire il messaggio chiediamo lumi al diretto interessato.

Se, purtroppo, non abbiamo resistito e siamo vittime della truffa affrettiamoci a contattare il centro assistenza di WhatsApp e la Polizia Postale. Risolveranno il problema nel minor tempo possibile.