Smartphone da regalare a Natale a meno di 200 euro: eccone 5 tra i migliori in assoluto

Il Natale si avvicina ed è il momento di pensare ai regali. Stiamo per scoprire 5 smartphone da regalare a chi ama la tecnologia e che costano meno di 200 euro. Ecco quali sono e perché non hanno niente da invidiare ai modelli top di gamma.

Tra meno di 3 settimane arriva il Natale e con esso il tanto atteso scambio dei doni. Anche quest’anno saranno i regali tecnologici a farla da padrone con gli smartphone che restano tra gli articoli più cercati e acquistati in rete. Orientarsi tra le decine e decine di offerte, però, non è semplice. Ecco perché oggi parleremo degli smartphone da regalare a Natale a meno di 200 euro. I 5 modelli che presenteremo hanno prestazioni davvero ottime e sono adatti anche per i meno esperti di tecnologia.

Il Redmi Note 11 è fantastico per chi ama scattare foto

Negli ultimi anni Redmi si è affermata come una delle linee di punta di casa Xiaomi. Tra i prodotti migliori attualmente disponibili troviamo il Note 11. Ottimo schermo Full HD+, 4 fotocamere dalle ottime prestazioni e grande autonomia a cui si aggiunge la ricarica rapida. Il regalo perfetto per chi ama le foto e ha in programma una vacanza sotto le feste.

Il Samsung Galaxy A23 è lo smartphone perfetto per tutte le esigenze

Samsung è ormai da decenni un punto di riferimento della telefonia mobile. E la serie A è da sempre una delle migliori nel rapporto qualità-prezzo. Se cerchiamo uno smartphone da meno di 200 euro con un display semplice e funzionale, buona autonomia e memoria puntiamo sull’A23. Supporta anche il 5G.

Il ritorno di Motorola tra i grandi della telefonia

I telefoni Motorola sembravano un ricordo del passato ma grazie a prodotti come il Motorola Edge 20 Lite sono tornati alla ribalta. Probabilmente stiamo parlando di uno dei migliori telefoni per prestazioni nella fascia di prezzo inferiore ai 200 euro. Lo schermo OLED è di ottimo livello. La RAM da 6 GB e la memoria da 128 GB permettono di far “girare” anche le app più pesanti. A completare il quadro la fotocamera tripla e la batteria con ricarica rapida.

Smartphone da regalare a Natale a meno di 200 euro: Huawei Nova 8I e Oppo A76

Tra i nostri amici abbiamo sicuramente qualcuno che usa lo smartphone per fare video professionali da postare sui social. A lui possiamo regalare il Huawei Nova 8I. Il punto di forza di questo telefono sono infatti le 4 fotocamere con tanto di grandangolo, camera di profondità e macro per le foto ravvicinate.

Se vogliamo regalare uno smartphone anche bello da vedere possiamo puntare sull’Oppo A76. La decorazione nota come Oppo Glow ne fa lo smartphone più elegante del comparto. Buone anche le prestazioni con il processore Snapdragon e il display a 90 Hz a farla da padrone.